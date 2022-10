Paliza en la Copa Libertadores Femenina: América de Cali goleó 8-0 a Deportivo Lara 

América de Cali no tuvo piedad del Deportivo Lara de Venezuela y por la segunda fecha de la fase de grupos tuvo una presentación de ensueño donde marcó ocho goles en 90 minutos.



Las escarlatas no solo ganaron, gustaron y golearon a las venezolanas, sino que las humillaron y se dieron un paseo futbolísticamente hablando.



América llegó a este compromiso luego de vencer a Santiago Morning en su debut copero y de entrada quiso imponer condiciones para no pasar afugias y clasificar a los cuartos de final.



Tan solo bastó un minuto para que las dirigidas por Andrés Usme abrieran el marcador. Una jugada por izquierda de Mariana Muñoz que sin marca entró al área de Deportivo Lara para lograr un potente remate y vencer la portería rival.



La segunda anotación llegó a los 26 minutos gracias a un cabezazo de Mariana Zamorano luego de recibir un centro de Catalina Usme por banda derecha.



A los 28 minutos apareció un gol muy especial para el América de Cali. La máxima artillera del club, Catalina Usme, logró anotar un golazo con pie zurdo que no solo representó el tercero del escarlata, sino llegar a la cifra de 30 anotaciones en Copa Libertadores Femenina y convertirse en la goleadora histórica del certamen continental.



Al minuto 44 llegó el cuarto gol gracias a Leury Basanta, quien estuvo atenta dentro del área y cazó un rebote que dejó la golera venezolana y así logró aumentar el marcador.



Cuando todo parecía que el primer tiempo iba a terminar con el 4-0, Mariana Muñoz recibió una pelota que la dejó sola frente al arco rival y no dudó para definir y marcar su segundo gol en su cuenta personal.



Ya la etapa complementaria fue de trámite no más. En Deportivo Lara se notó la frustración por el marcador y era evidente que solo querían que el partido terminara.



Sin embargo, al minuto 59 Heydi Mosquera aprovechó una pelota que le llegó cerca al área y sin marca se perfiló para sacar un remate y poner el 6 a 0, celebrando además su cumpleaños.



Al minuto 71 fue Karen Castellanos la que no quiso quedarse por fuera del show de goles y logró aumentar el marcador.



Sin pena, América siguió de largo y no le importo la diferencia de 7 goles, que al minuto 73 Ingrid Vidal cerró la llave con el 8 a 0 definitivo.

La tarde de terror para Deportivo Lara terminó de esa manera.

Afortunadamente para ellas, América se reguló en los últimos minutos y bajó el ritmo, pensando el último partido ante Alianza Lima.



Con esta abultada victoria por 8 a 0, América de Cali clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y solo espera cumplir con el calendario este jueves cuando enfrente al conjunto peruano, por la última jornada del grupo D.