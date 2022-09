Ola de indignación por comentario tildado de racista contra Vinicius Jr.

Un comentario de un agente español tildado de racista contra el atacante brasileño del Real Madrid Vinicius Junior generó el viernes una ola de indignación, con mensajes de respaldo al jugador por parte de personalidades y la Confederación Brasileña de Fútbol.



Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), originó la polémica al criticar el jueves en el programa televisivo Chiringuito Show de España los festejos de Vinicius, quien suele bailar en el campo luego de marcar goles.



Bravo dijo que el jugador de la Canarinha tiene que "respetar al contrario" y que "si quiere bailar samba" debe hacerlo en Brasil: "Hay que respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono".



La utilización de la palabra mono fue interpretada como un mensaje racista, repitiendo un insulto del que suelen ser víctima jugadores negros, como Vinicius, en los estadios de fútbol.



El astro brasileño Pelé reaccionó con un mensaje en sus redes en el que aseguró que "a pesar de que el racismo todavía exista, no permitiremos que eso nos impida continuar sonriendo".



"Continuaremos combatiendo el racismo de esta forma: luchando por nuestro derecho de ser felices", dijo el "Rey".



El atacante del PSG Neymar Jr. compartió una foto bailando con Vinicius, su compañero de selección.



"BAILA, VINI JR", escribió Neymar en Twitter.



La Confederación Brasileña de Fútbol compartió una breve nota en Instagram en la que aseguró que se "solidariza" con Vinicius, "blanco de declaraciones racistas".



Por su parte, el Real Madrid "rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos", dijo el club en una nota, en la que aseguró haber instruido a sus servicios jurídicos para "emprender acciones legales" contra cualquiera que profiera expresiones racistas contra sus atletas.



Xavi, entrenador del Barcelona, defendió que "cada uno celebre como quiera" sus goles, "pero sin faltar el respeto".



En medio de las protestas, Bravo se disculpó.



"Quiero aclarar que la expresión 'hacer el mono' que he mal utilizado para calificar el baile de celebración lo he hecho de manera metafórica ('hacer tonterías')", dijo en un tuit.



"Como mi intención no ha sido ofender a nadie, pido sinceramente perdón", agregó.