"Nunca me he rendido, nunca me rendiré": El mensaje de James Rodríguez para todos los colombianos

El volante colombiano James Rodríguez a través de sus redes sociales envió un mensaje de esperanza a todos los colombianos luego la dura derrota el día viernes en casa frente a Perú (0-1).



"Nunca me he rendido, nunca me rendiré". Es lo que el '10' quiere transmitirle a todo un país que desea ver a Colombia de nuevo en el Mundial.



James en su partido contra los Incas tuvo los siguientes números: Fue el jugador con más toques de balón (93), pases claves (9) y centros precisos (4). Registró un 86% de precisión en los pases: 49 de 57.



Luego de la derrota ante Perú, la 'tricolor' se encuentra en un panorama complicado en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Reinaldo Rueda son sextos, puesto en la casilla que nos deja por fuera de Catar 2022.



Ahora la tarea será con la dificil Argentina, quien ya sen encuentra calsificada y viene de ganarle 2-1 a Chile en Santiago. Los dirigidos por Lionel Scaloni no tendrán a Messi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, y Tagliafico.

Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final

siempre entregando el alma🇨🇴 pic.twitter.com/uF2JWgFVEU — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 29, 2022