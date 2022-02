"Nunca caminarás solo, Lucho": Luis Díaz tuvo un excelente debut como titular en la Premier League

El delantero colombiano Luis Díaz este jueves debutó como titular en la victoria 2-0 del Liverpool ante el Leicester City. Fue el primer partido de Díaz en la Pemier League en Anfield.



La reconocida frase "Nunca caminarás solo" (You Will Never Walk Alone), el famoso emblema de los 'Red Devils', acompaña al colombiano en sus primeras presentaciones con el equipo al mostrar un buen rendimiento.



El 'guajiro' está en tan solo etapa de adaptación pero se le ve el gran nivel futbolístico ya que se conectó bien con su equipo y participó constantemente en las mayorías de jugadas.



Además, se pudo ver que se juntara con la estrella egipcia Mohamed Salah quien ingresó al segundo tiempo. El ex Porto salió al minuto 89 bajo la orden de Klopp solo para que todo el estadio lo aplaudiera por su gran debut. Un acto que muestra una buena conexión con su nuevo técnico.



Con este triunfo Liverpool se mantiene segundo con 51 puntos. El gran líder es el Manchester City con 60. Por su parte, Leicester se mantiene en su misma doceava casilla con 26 unidades.



El próximo partido del Liverpool será el domingo 13 de febrero (9:00 a.m hora colombiana) contra el Burnley en condición de visitante.