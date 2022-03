¡Números para olvidar!: el bajo rendimiento en las Eliminatorias por parte de la Selección Colombia

La Selección Colombia cerró este martes el sueño de disputar la Copa Mundo Catar 2022, luego de ganar frente a Venezuela como visitante, pero Perú ganó en casa contra Paraguay.



La mala campaña en el camino al Mundial al final les cobró factura a los dirigidos por el técnico Reinaldo Rueda. La ‘empatitis’ y derrotas frente a rivales directos socavaron todas las aspiraciones de disputar el séptimo campeonato mundial en la historia de Colombia.



El comienzo con Queiroz



La Eliminatoria arrancó en la era Carlos Queiroz como seleccionador nacional. El 9 de octubre de 2020 frente a Venezuela, el combinado ‘tricolor’ comenzó con paso firme al golear 3-0 en Barranquilla, con anotaciones de Duván Zapata y doblete de Luis Muriel.



Con ese impulso y buen fútbol desplegado en esa primera fecha, Colombia viajó a Santiago para enfrentar a Chile y sacó un agónico empate frente al ‘austral’, que era dirigido por el vallecaucano Reinaldo Rueda.



Sin embargo, la crisis llegó un mes después. Las dos goleadas frente a Uruguay (0-3 en Barranquilla) y Ecuador (6-1 en Quito), más la crisis interna por los rumores de peleas y boicot dentro del grupo, acabaron con el proyecto del portugués Queiroz, que se fue con dos derrotas, una victoria y un empate.



El proyecto Reinaldo Rueda



Con la presencia del vallecaucano dirigiendo a la Selección se buscaba salir del hueco de donde se estaba, siendo séptimo con cuatro puntos de 12 posibles y con la reputación por el piso gracias a los escándalos ventilados a la prensa.



Como en la era Queiroz, Rueda inició con pie derecho su trasegar por las Eliminatorias Conmebol. Una goleada como visitante frente a Perú en Lima 3-0 y demostración de buen fútbol ilusionaba con volver a las buenas épocas. Sin embargo, no fue así.



Solo cuatro victorias en 14 partidos frente a Perú, Venezuela, Chile y Bolivia los dos últimos en Barranquilla, diluyeron poco a poco las esperanzas de clasificar al campeonato del mundo.



La ‘empatitis’.



No gana, pero tampoco pierde, fueron los titulares de muchos medios nacionales sobre la situación de la Selección Colombia.



Siete empates en la segunda etapa de Reinaldo Rueda en estas Eliminatorias con la ‘tricolor’ son un claro ejemplo de la falta de jerarquía para quedarse con los puntos.



Los puntos que se dejaron de ganar contra Bolivia en La Paz, Paraguay en Asunción y Barranquilla y el 0-0 ante Ecuador en casa, son los que hoy rondan entre los hinchas de la Selección y lamentan el no haber podido ganar.



¿Barranquilla ya no es el fortín?



La época del estadio Metropolitano Roberto Meléndez como el terror para las selecciones visitantes ya pasó o por lo menos no estuvo presente en estas Eliminatorias a Catar 2022.



De nueve compromisos disputados durante toda la clasificatoria solo se logró ganar en tres ocasiones (Venezuela, Chile y Bolivia), se empató en cuatro ocasiones (Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay) y se perdió dos veces (Uruguay y Perú).



Solo 13 puntos de 27 posibles y un rendimiento de 48,1% dan cuenta de la discreta campaña de Colombia en su casa y en definitiva la falta de jerarquía para ponerse en frente a los rivales y evitar que se llevaran los puntos.



De visitante fue peor



En el camino para el Mundial de Rusia 2018 fueron los puntos como visitantes los que le permitieron a Colombia llegar al campeonato, ante la baja producción de resultados en casa.



Infortunadamente para este trayecto rumbo a Catar 2022 la Selección Colombia no pudo producir por fuera lo que no logró conseguir en Barranquilla.



Dos victoria, cuatro empates y dos derrotas en nueve partidos, 10 puntos de 27 posibles es el balance que deja el combinado ‘tricolor’.



Mucho por reflexionar de cara al futuro inmediato. Ahora las miradas deben centrarse en intentar rescatar lo que se pueda este proceso de tres años y corregir los errores para no cometerlos en la próxima ronda Eliminatoria para la Copa Mundo de Usa-México-Canadá 2026.