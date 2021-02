¡Nueva ilusión! La Copa Libertadores 2021 echa a rodar con los favoritos de siempre

Juan Carlos Pamo

Con partidos en Montevideo, Lima y Santa Cruz de la Sierra, la Copa Libertadores 2021 buscará entre 47 clubes participantes un nuevo campeón desde este martes, dando vía libre a 155 juegos hasta coronar en noviembre al sucesor del Palmeiras de Brasil.



La Copa, que no tendrá variantes con relación al esquema de competencia del año pasado, iniciará con una primera fase (eliminatoria) en la que seis equipos lucharán por tres lugares para acceder a la fase 2, donde previamente se encuentran sembrados 13 clubes.



La primera fase se abrirá la noche del martes en Montevideo con el choque entre Liverpool de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. Un día después, César Vallejo de Perú será anfitrión en Lima del Caracas FC y Royal Pari recibirá la visita de Guaraní de Paraguay en la boliviana Santa Cruz.



Los partidos de vuelta están programados en la primera semana de marzo.



La fase 2, con 16 equipos distribuidos en 8 llaves, se disputará entre el 9 y el 18 de marzo, mientras que la fase 3, en la que se encontrarán los 8 elencos ganadores de la ronda anterior luchando por cuatro pases a la fase de grupos, irá del 6 al 15 de abril.



Los cuatro equipos perdedores de la fase 3 se clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021, el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol que arranca el 16 de marzo.



La fase de grupos (8 llaves de cuatro equipos) de la Libertadores se sorteará el 16 de abril en Asunción. De acuerdo con el calendario de la Conmebol, ésta iniciará el 20 de ese mes y finalizará el 27 de mayo.



Brasil, con ocho equipos (siete plazas asignadas y Palmeiras como campeón defensor) y Argentina, con siete (seis y Defensa y Justicia como vigente campeón de la Copa Sudamericana) son los países con más representantes.



Revisando la historia, las apuestas por el título de la sexagésima segunda edición de la Copa vuelven a apuntar como de costumbre a los principales equipos de las dos potencias sudamericanas.



No en vano, argentinos y brasileños mantienen una supremacía absoluta en la competencia, inaugurada en 1960. Entre formaciones de ambos países han ganado 45 de las 61 ediciones del certamen.



Además, 25 de los últimos 30 campeones se repartieron entre clubes de dichos países, a excepción del colombiano Atlético Nacional en 2016, el ecuatoriano Liga de Quito en 2008, Once Caldas de Colombia en 2004, Olimpia de Paraguay en 2002 y Colo Colo de Chile en 1991.



Boca Juniors, con seis títulos en sus vitrinas, aspira en esta edición conseguir la anhelada séptima Copa para igualar a su compatriota Independiente como el máximo ganador de la Libertadores.



A su lado estará su archirrival River Plate, con cuatro títulos, y los también excampeones Racing Club, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo, todos con una corona.



Brasil mandará a la cancha a Palmeiras y a los excampeones Sao Paulo (3 títulos) , Flamengo (2) , Internacional (2) y Atlético Mineiro (1). Fluminense, finalista en 2008, también hace parte de la grilla.



Dos plazas más están por definirse en Brasil: una será para el campeón del Brasileirao-2020, que finalizará el jueves y tiene al Internacional como líder, y otra para el ganador de la Copa de Brasil 2020, que tiene como finalistas a Gremio y Palmeiras y terminará el 7 de marzo.