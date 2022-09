"Nosotros nunca hicimos una oferta por James Rodríguez": presidente del Valencia 

Siguen los ecos luego del fallido intento de James Rodríguez por abandonar el Al-Rayyan de Catar y buscar otra oportunidad en el fútbol europeo.



Ahora, quien habló sobre el colombiano fue Layhoon Chan, presidente del Valencia español, que aclaró lo sucedido y revolucionó a la fanaticada del club en las horas finales del mercado de verano.



“Por James lo llegamos a considerar pero no hicimos ninguna oferta", comentó el dirigente del conjunto ibérico.



Igualmente, ratificó que por encima del cucuteño de 31 años estuvo el nombre del mediocampista español Juan Mata, ex Manchester United, pero que tampoco lograron concretar su fichaje.



Cabe recordar que James Rodríguez el pasado miércoles en una entrevista con 'El Chiringuito' indicó que le gustaría jugar con el Valencia: "Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada".



Por el momento, Rodríguez Rubio deberá continuar con el Al-Rayyan. Sin embargo, el tenso ambiente por las declaraciones del cucuteño que no le dieron gracia a los dueños del equipo catarí será un punto que deberá afrontar el colombiano, si desea volver a jugar siquiera la Liga local.