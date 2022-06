¡No se quedarán de brazos cruzados!: Chile apelará fallo de Fifa que cerró procedimiento contra Ecuador

La Federación de Fútbol de Chile anunció este viernes que apelará el fallo entregado por la FIFA que cerró el procedimiento en contra de Ecuador, por la presunta alineación indebida del futbolista Byron Castillo.



"Vamos a esperar la fundamentación del fallo y posteriormente apelar ese fallo (...) y posteriormente hacer todos los procesos que corresponde al nivel legal y al nivel del Tribunal de Arbitraje Deportivo", dijo Pablo Milad, presidente de la federación chilena, en conferencia de prensa.



La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el cierre del proceso iniciado en mayo cuando la Federación Chilena de Fútbol denunció a la Federación de Ecuador ante la FIFA por "uso de certificado de falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" de Byron Castillo (23 años), considerando que había nacido en Colombia.



"No fueron suficientes las pruebas elocuentes y fundamentadas que mostramos. Sorprendentemente el fallo no nos favoreció (...) Vamos perdiendo 1-0, pero queda el segundo tiempo", afirmó Milad.



Chile espera que los fundamentos del fallo se conozcan el fin de semana, tras lo cual la federación presentará la apelación ante la FIFA, y si el resultado es negativo, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



"Esperamos tener una decisión (de la FIFA) 20 días después de haber propuesto la apelación. No podemos pasar esta instancia, tenemos que apelar al tribunal de apelación para luego ir al TAS", dijo, en tanto, Eduardo Carlezzo, abogado que llevó la demanda de Chile.



"Queda aún juego, vamos a seguir buscando más antecedentes, no tenemos duda que el jugador nació en Colombia y se necesita de mano dura de la FIFA", agregó Carlezzo.



Chile esperaba un fallo favorable de la FIFA que le permitiera un cupo en el Mundial de Catar. Apuntaba a que Ecuador fuera eliminado y se entregaran los puntos de los partidos en que jugó Castillo ante La Roja durante las clasificatorias de Sudamérica.