¡No se guardó nada! La durísima bajada de caña de Freddy Rincón a jugadores y directivos del América de Cali

Francisco Henao

Freddy Rincón, ayer figura del América, hoy es un durísimo crítico del presente del equipo rojo.



El exjugador, oriundo de Buenaventura, en diálogo con el Vbar de Caracol, no se guardó nada para fustigar con dureza la pobre presentación del América en Copa Libertadores, hasta el punto de asegurar que es de los peores equipos en el torneo internacional.



"Me parece que, nominalmente hablando, América es de los peores equipos de la Libertadores", señaló Rincón, justificando de esa forma la inminente eliminación de los rojos en Copa.



Y agregó que "Estamos hablando de una Copa Libertadores y, con todo respeto a los jugadores, América no puede presentar un plantel así en la Copa Libertadores, sabiendo que la gran mayoría de los equipos en Suramérica han contratado muy buenos jugadores".



El exvolante vallecaucano señaló claramente que hay jugadores del actual plantel que no tienen el nivel para estar en el elenco escarlata.



"América no tiene nómina para enfrentar la Copa y eso se ve claro, América no juega fútbol. Ahora, un técnico puede trabajar cualquier cantidad de meses, pero si los jugadores no le cumplen… Realmente hay jugadores que no son para América", expresó.



Por último Rincón le pidió a la hinchada que deje de taparles los errores a los directivos: "Primero contratan a un técnico después de que sacan a uno que fue campeón, eso ya está equivocado. Ahora hay un técnico al que no le han dado la oportunidad de armar un elenco, el cual pueda ser acorde a lo que es América, y ya lo quieren sacar. La hinchada no se puede poner a taparle cosas a los directivos, eso es una forma de la hinchada de taparle cosas a los directivos", puntualizó el exjugador rojo.



América necesita un milagro para seguir con vida en la Copa Libertadores.