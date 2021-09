¡No se guardó nada! Juan Román Riquelme fue duro con Sebastián Villa por el conflicto con Boca

Sebastián Villa y Boca Juniors siguen distanciados después de que el delantero colombiano viajara a Medellín presionando, según la prensa argentina, una transferencia al fútbol europeo.



Villa se alejó de los entrenamientos del equipo xeneize y de acuerdo con su entorno, esperaba que Boca aprobara su pase al Brujas de Bélgica que fue el equipo que mostró interés en sus servicios.



Después de que el jugador no atendiera los llamados de la directiva boquense para que regresara a los entrenamientos, la situación se tornó más dura con las declaraciones que dio uno de los dirigentes más influyentes del equipo, Juan Román Riquelme, en las que dice que el jugador le faltó el respeto al club.



"Está claro, le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañero. Somos un club serio, vamos cumplir con lo que corresponde", dijo Riquelme.



Y agregó que "Tuve una charla con él y su representante, llevaba dos días sin entrenar. Le dije al representante lo que piensa el club, mientras el club de cumpla, vos tenés que cumplir, y él ya no estaba cumpliendo. El libro de pases ya se cerró, está acá, la respuesta del club es clarísima. Ojalá haya aprendido y sepa que tiene obligaciones y las tiene que cumplir".



Riquelme fue claro al señalar que Villa tiene que regresar a los entrenamientos de Boca.



"Se tiene que presentar a entrenar. Tiene contrato con nuestro club por muchos años. Pregúntale si quiere jugar en Boca. Nosotros somos un club serio, los jugadores están todos al día, ojalá cumpla con las obligaciones que tiene. ¿Escucharon a alguien de nuestro club decir que estaba en venta? No. Le mejoramos su contrato, estuvo de acuerdo en mejorar la cláusula que tiene", dijo Riquelme.



Villa, que está en Buenos Aires desde hace unos días, ha guardado silencio.