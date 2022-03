"No se define nada hasta la última jornada": Reinaldo Rueda, previo al duelo contra Bolivia en Barranquilla

La Selección Colombia enfrenta este jueves en Barranquilla a Bolivia por las últimas fechas de las eliminatorias rumbo a Catar 2022. La 'Tricolor' tiene posibilidades, pero son muy pocas. El combinado nacional es séptimo con 17 puntos, sin embargo, el técnico Reinaldo Rueda habló a los medios de comunicación este miércoles y no descarta el milagro.



"Somos conscientes de la instancia en la que estamos. Estas Eliminatorias nos han enseñado que hasta la última jornada no se define nada. Tenemos una última oportunidad de aprovechar en dos juegos difíciles y contra dos rivales de peso. El deseo siempre de querer estar en el Mundial va a primar acá".



En esta jornada de entrenamiento, seleccionador vallecaucano tuvo por primera vez el grupo completo de jugadores.



"Hoy (miércoles) solo hicimos una unidad de entrenamiento con el plantel completo, ayer la mayoría hizo recuperación. Repasamos la memoria táctica de lo que jugamos, hay que hacer mejores, lograr la eficacia y esto nos brinde la oportunidad de lograr el resultado. Todos los jugadores están dispuestos para cuando les toque ingresar, hacer lo suyo", dijo Reinaldo.



Para ganar los dos partidos que le quedan a Colombia un factor a corregir con urgencia es la escasez de gol. La Selección completa 7 partidos sin anotar en estas eliminatorias.



"Debemos mejorar en la generación y definición, hemos tenido oportunidades y no ha habido precisión para lograr mejores resultados. Entre ayer y hoy pudimos hacer la combinación entre los experimentados y los nuevos. Están todos con la mejor disposición", expresó Rueda.



¿Habrá oportunidad para los jóvenes?

"Es difícil, las condiciones en sus clubes son diferentes... la Selección es algo especial. Hay jóvenes que responden como Lucho Díaz y hay otros que le cuesta más, que hay que darles partidos", comentó el entrenador de la Selección.



Por otro lado, Rueda se refirió al volante James Rodríguez.



"James compitió hasta hace dos semanas y después hizo una semana de recuperación de una molestia. Está totalmente recuperado, hizo juegos interesantes. Ha mostrado una gran disposición, buena actitud".



Desde su llegada al mando de la 'Tricolor', es la primera vez que Rueda una convocatoria puede contar con James y Quintero. Analizó la posibilidad de tenerlos a los dos desde el inicio.



"Lo de Quintero ha sido positivo, recuperando su nivel, con varias semanas de rehabilitación, haciendo minutos y goles importantes en River. Con James no han podido estar juntos en Selección, es una posibilidad"



Por último, Reinaldo también habló de la estrella Luis Díaz. 'El Guajiro' ha sido pieza clave de Klopp en el Liverpool y lleva dos anotaciones con los 'Red Devils'. El técnico del combinado nacional aseguró que Díaz es alguien importante, pero que no debe de cargar con toda la responsabilidad del equipo.



"Ayer (martes) me reuní con Díaz para que sepa que es parte de la Selección pero no la solución, no debe cargar con esa mochila. Es un referente importantísimo, pero debe compartir esa responsabilidad. Somos un colectivo".



Colombia recibirá a Bolivia este jueves a las 6:30 p.m en el estadio Metropolitano de Barranquilla.