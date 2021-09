No pudo con Villarreal: Real Madrid patinó en casa, pero sigue líder en la Liga

Real Madrid no pasó el empate a cero en casa ante el Villarreal, este sábado por la séptima jornada de la Liga, pero sigue como líder con 17 puntos.



Se trata del segundo empate de la temporada después del 3-3 en Valencia ante el Levante a finales de agosto para los hombres de Carlo Ancelotti, que por primera vez este curso se quedaron sin ver puerta.



Los blancos concedieron las mayores ocasiones, pero contaron con un Thibaut Courtois imperial que evitó la derrota en el Santiago Bernabéu.



Si en el primer tiempo fue mejor el 'Submarino Amarillo' de Unai Emery, Ancelotti dio entrada al agitador Eduardo Camavinga por Rodrygo al descanso, y en el segundo acto los locales ganaron en control del juego, pero sin poder desnivelar la balanza.



"Empatar contra el Villarreal era una posibilidad. No tuvimos la mejor noche", afirmó Carlo Ancelotti.



"Hemos tenido más control en la segunda parte, pero no hemos encontrado buenas oportunidades", analizó.