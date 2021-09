¡No cuadró caja! Colombia dejó escapar ante Bolivia tres puntos que necesitaba con urgencia

Colombia sacó un punto en la altura de La Paz al igualar este jueves 1-1 con Bolivia en la reanudación de la eliminatoria suramericana.



El combinado nacional se puso arriba en el marcador a los 68 minutos con un golazo de Roger Martínez, pero el local lo empató con otra anotación de gran factura a los 82, con remate de Fernando Saucedo desde fuera del área.



En el primer tiempo el equipo colombiano mostró un buen comportamiento en la cancha del estadio Hernando Siles. Tal y como lo quería Reinaldo Rueda, hubo bloques cortos y juego asociado para controlar al rival.



Las dos principales novedades del once titular fueron las apariciones de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, ambos le dieron un buen aporte a Colombia en ofensiva al 4-2-3-1 de Reinaldo Rueda para actuar en La Paz.



‘Juanfer’ dio muestras de su calidad al darle juego corto y largo a la Tricolor, mientras que Roger fue peligroso para los bolivianos inquietando la portería en dos oportunidades, primero con un remate sin ángulo que salió alto y después con un cabezazo cruzado que contuvo el portero Carlos Lampe.



El equipo colombiano intentó abrir la defensa rival por dentro, tocando cautelosamente, buscando los espacios. Esta vez no fue habitual ver la velocidad y el desequilibrio de Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz, quienes preservaron pulmones para la parte complementaria.



Díaz tuvo varias opciones para resolver por la banda izquierda, sin embargo, cuando trató de encarar y enganchar para rematar, se enredó con la pelota.



Bolivia no tuvo opciones de peligro en el primer tiempo. A los 25’ se acercó al arco de David Ospina con un remate de Erwin Saavedra de larga distancia que encajonó fácilmente el portero colombiano, quien celebró esta semana 33 años.



El gran susto para la Tricolor no fue provocado por un jugador de ‘La Verde’. Después de la media hora de juego por poco Dávinson Sánchez hace un autogol, al intentar darle un pase a Ospina, quien estaba lejos del arco. Por fortuna la pelota pasó al lado del vertical.



Para los segundos 45 minutos, Rueda decidió enviar a la cancha a Andrés ‘Rifle’ Andrade, quien ingresó por Quintero. El volante ofensivo vallecaucano tuvo una opción clara para anotar al rematar cruzado al segundo palo.



La otra variante para oxigenar el ataque fue la de Yairo Moreno por Díaz, quien no estuvo fino para terminar las jugadas con sus habituales maniobras.



El combinado nacional tuvo paciencia para manejar los tiempo y manejar la pelota, ya que el seleccionado local buscaba a toda costa sacar diferencia en su casa.



Al no poder entrar con claridad al área de Colombia, los del altiplano apelaron por rematar de media distancia. También tuvieron limitación para sacarles la pelota a los jugadores cafeteros, tuvieron que recurrir a las infracciones para contener el toque de la visita.



Después llegó el gol de Roger Martínez a los 68, pero Bolivia lo empató a los 82, dañando las cuentas de Colombia de sumar tres puntos en La Paz.



Con el empate Colombia llegó a 9 puntos y sigue luchando por estar en zona de clasificación directa. Ahora el combinado nacional viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay en una nueva jornada de la eliminatoria.