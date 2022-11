Nicolás Gallo: "El arbitraje colombiano es muy bueno y no siempre se valora"

El arbitro colombiano Nicolás Gallo se alista para representar al país en el Mundial de Qatar, competencia que comenzará el próximo 20 de noviembre.



“Es un honor, un privilegio hacer parte de esta Copa del Mundo, es el sueño de todo árbitro. Ser el único árbitro colombiano que va a tener la oportunidad de ir a este Mundial es un honor y es un reto importante de hacer las cosas bien, tener buenas actuaciones y dejar en alto el nombre de nuestro país que es lo que importa al momento de realizar cada partido”, manifestó el juez en entrevista con Caracol Radio.



La cita mundialista no tendrá árbitros cafeteros en campo, pero si en el VAR, sistema en el que el tolimense tendrá que hacer valer toda su experiencia.



Gallo recordó que ha tenido la oportunidad de estar en instancias finales de Copa Sudamericana, incluso en la final de la Libertadores, vivencias que está convencido le serán de utilidad en la competencia que se avecina.



“También tuve la posibilidad de estar en Tokio también como único árbitro colombiano y pude hacer parte de las semifinales de las olimpiadas”, recordó.



Quienes fueron elegidos para impartir justicia, se concentrarán desde este miércoles en territorio asiático.



“Nos vamos a encontrar en un pretorneo que se va a realizar en Qatar, vamos a estar con un seminario previo al Mundial donde nos vamos a ajustar en las recomendaciones, la parte técnica y la preparación física, ajustando lo que importa a la hora de enfrentar este trabajo”, contó.



En el diálogo con el citado medio, el referato sugirió que en el país no se valora el arbitraje colombiano, el cual calificó como “muy bueno, porque siempre ha estado dentro de los mejores, con árbitros en instancias finales en torneos internacionales”.



Agregó que confía, que en los próximos eventos Fifa, Colombia pueda contar con árbitros en campo, lo que no sucedió en la Copa Mundo de Qatar.



“He tenido la oportunidad de hacer parte de un proceso lindo, donde he tenido evolución con Conmebol y FIFA, creo que es todo un proceso, vengo evolucionando y vengo trabajando en campo. La idea es seguir realizando trabajo en campo y cabina para desempeñarse de mejor manera”, agregó.