Neymar confirmó que seguirá en el PSG a pesar de rumores sobre su salida del club

El atacante brasileño del París SG Neymar Jr piensa que va a "quedarse" en el París SG, declaró en una entrevista al medio digital Oh My Goal difundida el miércoles, en medio de especulaciones de la prensa francesa sobre el futuro del brasileño.



"Por ahora no me ha llegado ninguna información, pero por mi parte, la verdad es que me quedo", declaró el jugador desde Doha (Catar), donde uno de sus patrocinadores organizaba un torneo de futbito que lleva su nombre. "Es verdad verdadera", insistió.



El PSG, en plena reestructuración, se estaría preguntando que sitio dar a 'Ney', que firmó el pasado año una renovación de contrato hasta 2025.



La también renovación hasta ese mismo año de Kylian Mbappé, que se convierte en el centro del proyecto deportivo parisino, ha vuelto a cambiar el guion, y el equipo está listo a iniciar un nuevo ciclo en este fin de temporada, con la marcha del director deportivo, el brasileño Leonardo, y quizás también la del entrenador argentino Mauricio Pochettino.



El diario deportivo L'Equipe, asegura en su edición del miércoles que el PSG "no se opondría a una salida de Neymar".



Al jugador más caro de la historia, comprado por 222 millones de euros (237,7 millones de dólares) al Barcelona en 2017, le ha costado asumir su rol, debido a lesiones recurrentes que plantean el interrogante sobre la continuación de su carrera.



Neymar anotó su gol número 100 con la elástica del PSG el sábado contra el Metz (5-0), durante el último partido de la temporada.