Napoli venció al Atalanta y dio un paso importante a la consecución del 'Scudetto'

El Nápoles dio un paso más hacia el 'Scudetto' al ganar 2-0 al Atalanta, este sábado en la 26ª jornada de la Serie A, donde amplió todavía más su ventaja en la tabla y hace cuentas para saber cuándo podría ser matemáticamente campeón.



Los napolitanos, derrotados en la anterior jornada en casa por la Lazio, llegaron a esta jornada con 15 puntos sobre el segundo clasificado, el Inter de Milán, que el viernes fue derrotado 2-1 en el campo de la Spezia (17ª) y queda ahora descolgado a 18 puntos del primer clasificado.



La Lazio (3ª), ahora a 20 puntos del Nápoles, puede ponerse segunda y situarse de nuevo a 17 puntos del primero, pero para ello necesita ganar en el último turno del sábado, en el terreno del Bolonia (8º).



En cualquier caso, el Nápoles, que parece estar disputando una liga en otro nivel separado del resto, saldrá todavía más reforzado de este fin de semana, cuando quedan doce jornadas para el término del torneo.



El georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, sensación de la temporada en el 'Calcio', desbloqueó el partido de este sábado a la hora de juego con una gran jugada que culminó con un tiro justo debajo del larguero, para poner el 1 a 0 en el minuto 60.



No contento con ser el mejor asistente de esta Serie A (9), el extremo de 23 años firmó así su undécimo gol, confirmándose como el otro gran protagonista ofensivo del Nápoles, junto a Victor Osimhen (máximo goleador del torneo con 19 dianas). El nigeriano no marcó en este partido y tuvo que contentarse con dar el pase para el gol de 'Kvradona'.



El arquero argentino Juan Musso había estado hasta entonces perfecto para frenar al Nápoles, especialmente ante intentos de Matteo Politano (6, 41) y Osimhen (48).



Pese a ponerse en ventaja, el Nápoles no cesó de presionar y amplió su ventaja en el 77 gracias al kosovar Amir Rrahmani, asegurando así una victoria balsámica tras el resbalón de la pasada semana contra la Lazio.



El triunfo llega además a cuatro días de recibir al Eintracht Fráncfort en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones europea, donde el líder italiano tratará de terminar un trabajo que tiene ya muy avanzado gracias a su victoria 2 a 0 en la ida en Alemania.



El único aspecto negativo del partido del sábado para el Nápoles fue la lesión del defensa surcoreano Kim Min-jae (76), con dolor en el gemelo de la pierna derecha.



El Atalanta (6º) sufre así su cuarta derrota en los seis últimos partidos. Los colombianos Luis Muriel (73) y Duván Zapata (74) habían intentando igualar cuando iba un tanto abajo en el marcador, pero sin éxito. El gol de Rrahmani fulminó ya las esperanzas del equipo de Bérgamo de puntuar en el estadio Diego Maradona.



En el primer partido del sábado, el Udinese (9º) se impuso 1 a 0 en el terreno del Empoli (14º), con un tanto del brasileño Rodrigo Becao en el minuto 54.



Resultados de la 26ª jornada de la Serie A:



Viernes:



Spezia - Inter 2 - 1



Sábado:



Empoli - Udinese 0 - 1