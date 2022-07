Miguel Borja está en la Argentina y ya se puso la camiseta de River Plate

El delantero Miguel Ángel Borja posó ayer con la camiseta de River Plate, escuadra a la que se sumará luego de varios días de negociaciones que se destrabaron el fin de semana pasado.



El jugador cordobés viajó a Argentina este domingo para finiquitar su incorporación al club millonario.



Borja realizó las pruebas médicas ayer para después ser oficializado por el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.



“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores clubes del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y que no, que no me daban la autorización; me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”, dijo Miguel Borja en diálogo con Espn antes de viajar al sur del continente.



El club argentino habría pagado 7 millones de dólares por los derechos deportivos del jugador, que ya estuvo en ese país con Olimpo de Bahía Blanca.



Confesó Miguel Ángel que antes de su ida a Argentina pudo charlar con Juan Fernando Quintero y Franco Armani, quienes serán sus nuevos compañeros en River.



“He tenido la oportunidad de dialogar con ellos porque son mis amigos. Así como estoy emocionado, también lo están ellos de que podamos ir a hacer historia”, apuntó el goleador.



Borja es compañero de Quintero en Seleccion Colombia, mientras que con Armani integraron el plantel de Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores en la temporada 2016.



La llegada de Borja se da por la salida del delantero Julián Álvarez, artillero de la última etapa de River Plate que se marchó al Manchester City.



A pesar de la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores, el equipo argentino no desistió en el fichaje del atacante colombiano de 29 años, con quien espera tener la misma fortuna que en el pasado ha tenido con otros cafeteros que han vestido la casaca de la banda cruzada, como fueron Juan Pablo Ángel, Falcao García y Rafael Santos Borré.