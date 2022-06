"Mi lugar siempre será la Selección Colombia": Luis Quintero, jugador del Villarreal de España

Luis Quintero estuvo recientemente en medio de un debate por el deseo de la selección española de tenerlo en sus equipos menores, y por la decisión de Colombia de contar con él para los compromisos internacionales.



Nacido en Alicante, pero de padres vallecaucanos, Quintero se viene abriendo paso en las canteras del Villarreal español, con un fútbol vistoso, contundente y desequilibrante, que llamó la atención de los seleccionadores ibéricos.



Pero el jugador de 18 años, hijo de los palmiranos Luis y Luz, y primo de Juan Sebastián Quintero, el exdefensa del Deportivo Cali, se decantó por la Selección Colombia.



Ya ha estado en competencia y en microciclos con la Selección Sub 16 y con la Sub 20, siendo su último certamen el reciente Torneo Maurice Revello que se jugó en Toulón (Francia).

Quintero habló con El País sobre su presente y futuro.



¿Qué clase de jugador es Luis Quintero?

Últimamente estoy jugando de mediapunta, pero también puedo ser extremo derecho o interior. Soy zurdo, me gusta tener el balón, tocar de primera; muchas veces el estilo mío es sencillo pero eficaz. En distancias cortas soy rápido y me gusta utilizar la media distancia cuando es necesario.



¿Cómo llega a las inferiores del Villarreal?

Yo nací en Alicante y después de varios equipos de la ciudad de donde soy, tuve la oportunidad de probar suerte en el Elche y posteriormente en el Roda, hasta que apareció Villarreal y se dio esa gran opción de que un gran equipo se fijara en mi.



Luis Quintero jugó en el Roda, equipo inferior en España, antes de llegar al Villarreal. Foto: archivo particular / El País

¿Cómo ha sido el camino en el Villarreal?

Estuve en la categoría acorde a mi edad y luego di un salto para llegar a una categoría mucho mayor, en la Sub 18, y vengo trabajando disciplinadamente para seguir quemando etapas.



¿Lo han acercado al primer equipo?

No, lo que pasa es que en el Villarreal hay bastantes categorías y el nivel es muy alto, entonces el camino hasta Primera es más complicado; hay que seguir trabajando duro para alcanzar los objetivos.



¿Le hablaron de jugar en la selección española?

Sí, pero sinceramente prefiero estar con la Selección Colombia, estoy feliz ahí y creo que es mi lugar.



¿De qué manera se dio el contacto para que lo vieran en Selección Colombia?

A mi me pidieron información sobre mi trayectoria antes de un torneo de selecciones en Portugal; me hicieron un seguimiento y consideraron que era el momento para darme una oportunidad; ahí comenzó todo y gracias a Dios he sido tenido en cuenta en varias convocatorias.



¿Cuál ha sido su recorrido con las selecciones menores de Colombia?

Con la Sub 16 fui a un torneo en Portugal, allá enfrentamos a grandes selecciones como Alemania, Holanda y la misma Portugal; luego pasaron dos años por el tema de la pandemia, seguí en mi equipo en buen momento y tuve la oportunidad de nuevo de ir a un microciclo con la Sub 20 en Barranquilla; estuve también en Toulón y la idea es seguir aprovechando las oportunidades.



¿A quién tiene como ídolo?

De Colombia siempre me he fijado en James Rodríguez, al ser zurdo también, aunque en algunas ocasiones juega con el perfil cambiado; pero su fútbol siempre me ha gustado. Y fuera de Colombia he admirado a Eden Hazard, aunque no ha tenido su mejor versión en el Real Madrid, pero en el Chelsea siempre me fijé en lo que hacía.



¿Qué expectativas tiene en el corto plazo?

Para mi sería un orgullo estar en la Selección Colombia que disputará el Suramericano Sub 20 en nuestro país; toca dar la cara por Colombia después de la eliminación del Mundial por parte de la Mayores. Es un buen tiempo para levantar el país y darle una alegría a nuestra gente.



¿Sigue el fútbol colombiano y tiene algún equipo en especial?

Es complicado verlo en España por el horario, pero me entero de las noticias más importantes; en cuanto a equipo, de pequeño me gustaba el Deortivo Cali, pero tampoco es que haya elegido un equipo como el que me mueva más.