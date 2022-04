"Mi hijo estaba en shock, es autista y le arruinó el día": madre del menor agredido por Cristiano Ronaldo

Este fin de semana fue noticia Cristiano Ronaldo no por sus goles sino por una hecho que produjo rechazo al golpear la mano de de un aficionado que lo grababa con un celular cuando abandonaba el terreno de juego, después de la derrota del Manchester United ante el Everton (1-0) en Goodison Park en la Premier League.

Horas después de lo sucedido, Sarah Kelly,, la madre del pequeño aficionado de 14 años habló en una entrevista con la prensa inglesa y aclaró que su hijo sufre de autismo y dispraxia.



"Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”, comentó Sarah.



“Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto”, añadió.



“Ronaldo es un ídolo. Entendería si Jake se estaría burlando en su cara, pero no estaba ni cerca de eso, él estaba filmando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así es como lo veo como mamá”, acotó.



Por su parte, el delantero portugués ofreció excusas en sus redes sociales sobre lo acontecido en el estadio del Everton.



"Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos", escribió el portugués en Instagram, después de que las imágenes del incidente se difundieran por las redes sociales.



"Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo", añadió.



Tras la derrota, el Manchester United es séptimo, a seis puntos de los puestos que clasifican a la Liga de Campeones.