Messi y Mbappé anotaron en triunfo del PSG sobre el Lens de Déiver Machado

El París Saint-Germain dio un gran paso hacia su objetivo de revalidar su título en la Ligue 1 francesa al ganar en casa 3-1 al Lens, segundo clasificado y que jugó gran parte del partido con uno menos, este sábado en el duelo estrella de la 31ª jornada.



Con 72 puntos, el PSG amplía a nueve puntos su ventaja sobre el Lens (63), que el domingo podría perder su segundo puesto en la clasificación, ya que el Marsella (3º, 61) está a dos puntos y recibe al modesto Troyes (18º).



En el Lens fue de la partida el lateral



"Me hubiera gustado que nos pudiéramos acercar, pero evidentemente el título va a ser para el París Saint-Germain, no hay mucha duda sobre eso", se resignó tras el partido el entrenador del Lens, Franck Haise.



Después de que el Lens se quedara con diez hombres por la expulsión de Salis Abdul Samed en el 19, el PSG impuso su superioridad con los tantos de Kylian Mbappé (minuto 31), Vitinha (37) y Lionel Messi (40). El único gol de los visitantes lo firmó de penal Przemyslaw Frankowski (60).



Los dos anteriores partidos del París Saint-Germain en liga en el Parque de los Príncipes se habían saldado con derrotas, contra Rennes y Lyon, por lo que este partido ante el Lens, equipo revelación de la temporada, se presentaba como una auténtica trampa.



La roja a Salid Abdul Samed en el 19 por un pisotón a Achraf Hakimi allanó sin embargo muchísimo el camino para el equipo de la capital.



El primer tanto del partido llegó en el 31, cuando Mbappé recibió en el área de espaldas al arco y a la media vuelta envió un tiro raso que pegó en el palo y entró en el arco del Lens. La asistencia se la había dado el portugués Vitinha, que marcó el segundo del PSG en el 37, con un disparo desde fuera del área.



El tercero llevó la rúbrica de Lionel Messi (40), que se reivindicó tras los abucheos de los últimos partidos. Lo hizo en un ataque iniciado por él mismo, en el que se apoyó en Mbappé, que se la devolvió de tacón para que el campeón mundial argentino marcara con un disparo cruzado.



En la segunda mitad, Frankowski acortó para el Lens de penal en el 60.



El marcador ya no se movió más y el PSG se aproxima así al que sería su undécimo título en la liga francesa.



"Es una victoria importante, un placer conseguirla. Hemos aprovechado bien la ventaja numérica en la primera parte, en la segunda hemos estado algo relajados", valoró el entrenador del PSG, Christophe Galtier.



En la tabla de goleadores, Mbappé suma 20 tantos y queda líder en solitario, ahora con uno más que el canadiense Jonathan David, del Lille, y que Alexandre Lacazette, del Lyon.