¿Messi se va para la MLS? La confesión del presidente del Inter de Miami 

Daniel Molina Durango

El Inter Miami ha entablado conversaciones con el astro argentino Lionel Messi para una futura llegada al equipo de la liga de fútbol norteamericana (MLS), dijo este miércoles Jorge Mas, uno de sus propietarios, al diario Miami Herald.



Estas "serias conversaciones", según reporta el diario, forman parte de las negociaciones para un largo contrato de renovación de Messi con el FC Barcelona, que se extendería a lo largo de una década.



David Beckham, otro de los propietarios del Inter, "y yo hemos estado trabajando muy duro, tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores y Leo Messi es un jugador generacional, posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Mas en la entrevista.



"Soy optimista de que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los propietarios del Inter Miami de construir un equipo de clase mundial", afirmó Mas, propietario gerente de la franquicia.



El Inter Miami, equipo debutante en 2020 en la MLS, hizo los dos fichajes más sonados de la pasada campaña en Estados Unidos, el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, este último incumpliendo las reglas de contratación de la MLS, por lo que recibió una multa de dos millones de dólares.



Según reportes periodísticos en España, el nuevo acuerdo propuesto por el FC Barcelona a Messi contempla que juegue dos temporadas más con la camiseta azulgrana y que a partir de 2023 se mude a Miami para sus dos últimas campañas como futbolista, en las que ejercería como embajador del equipo español en Estados Unidos.



Tras su retirada de las canchas, la oferta contempla que el argentino regresaría al FC Barcelona para incorporarse al área de fútbol por cinco temporadas más, siempre según los reportes.



Las especulaciones sobre el futuro de Messi se han intensificado ya que el jugador, de 33 años, termina su contrato con el Barcelona a finales de este mes.



El seis veces ganador del Balón de Oro declaró a una televisión española el pasado diciembre que le ilusionaba jugar en la MLS en algún momento.



"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", afirmó 'La Pulga' a la cadena La Sexta.