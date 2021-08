Messi no pudo contener las lágrimas: "Me hubiese gustado despedirme de otra manera"

El astro argentino Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su despedida del Barcelona este domingo, en una conferencia de prensa muy emotiva, donde estuvo acompañado de su familia y sus compañeros del club.



"Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no. Este año estábamos convencidos mi familia y yo que seguiríamos aquí", inició relatando Messi, entre lágrimas.



"Toca despedirme de esto. Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también. Le doy las gracias a todos los que nos ayudaron", prosiguió el legendario jugador del Barcelona.



Notablemente emocionado, Messi remarcó lo que se lleva en su prolongada etapa en el que ha sido, hasta el momento, el único club de su carrera.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

"Crecí con los valores de esta casa, de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todo el mundo de esta casa y espero que eso quede, además de todo lo que ganamos. Pasamos cosas malas, pero eso nos hizo crecer. Di todo siempre por este club, por esta camiseta. Desde el primer día hasta el última y me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente desde siempre. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero no la huubiera imaginado así. Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación", manifestó Lionel.



Cuando le indagaron sobre su ausencia de ahora en adelante en el equipo, dijo que "la gente se acostumbrará.



"Es uno de los más grandes equipos del mundo. Seguirán llegando grandes jugadores. Los jugadores pasan y el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se acostumbrará. Se hará raro, pero se acostumbrarán, como pasa siempre con todo. Llegaron grandes jugadores y hay una gran plantilla", puntualizó el jugador de 34 años.



Frente a su situación económica, Messi aclaró que hizo un gran esfuerzo por quedarse en el equipo.



"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir", sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo.



"Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada", aseguró.



El crack argentino cerró su etapa gloriosa como jugador del Barcelona, equipo con el que festejó 35 títulos.