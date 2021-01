Alejandro Cabra Hernandez

¿Acabará jugando Lionel Messi en el París Saint-Germain? "Todo gran jugador mundial es bienvenido en el PSG", respondió el nuevo entrenador del equipo de la capital francesa, el argentino Mauricio Pochettino, ante las preguntas sobre su compatriota, aunque no quiso entrar mucho en los "rumores" sobre el astro del Barça.



Era la conferencia de prensa de presentación de Pochettino como nuevo entrenador del PSG y el eventual interés del club por Messi fue uno de los puntos de interés de los periodistas.

"No estamos hablando sobre eso. Desde que llegué ha sido una locura, muchas reuniones, sesión de entrenamiento, un partido mañana (ante el Saint-Etienne en la 18ª jornada de la Ligue 1). Tendremos tiempo de hablar en el futuro (sobre los rumores de la prensa)", afirmó el expreparador del Tottenham.



"Todo gran jugador mundial es bienvenido en el PSG", sentenció.



Sobre si se podrá ver a Neymar y Messi juntos de nuevo, vistiendo los colores del PSG, Pochettino prefirió despejar el balón.



"Estas cuestiones no son las mas importantes. Seguro que habrá tiempo en el futuro para hablar de todos estos rumores", dijo.



También fue preguntado por otro jugador que podría interesar a su equipo, el danés Christian Eriksen (Inter de Milán), igualmente según las informaciones de la prensa.



"No es el momento de hablar de rumores", insistió al ser preguntado sobre un jugador que ya tuvo a sus órdenes en el Tottenham.



"El PSG está controlando un gran abanico de futbolistas, pero estamos viviendo una realidad complicada a nivel mundial. Poniendo esos ingredientes en la balanza tomaremos la mejor decisión para el club, para intentar lograr los objetivos que tenemos", indicó.

La "mejor versión" de Neymar

Una de las misiones de Pochettino será gestionar un vestuario con varias estrellas y encontrar la mejor versión de los pesos pesados del grupo, entre ellos el brasileño Neymar, que se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en un tobillo.



"Con el tiempo, cuando Neymar empiece con el grupo, iremos encontrando la posición, su mejor versión", subrayó.



"Vamos a escuchar para poder crear un sistema donde todos los jugadores, no solo Neymar, puedan expresarse en su mejor versión. Los líderes son los líderes y cada jugador tiene su forma de expresar su capacidad de liderazgo. Todos lo expresan y cuantos más líderes tengamos en el campo y en el vestuario vamos a funcionar mucho mejor", confió.



La Liga de Campeones europea será el objetivo número uno para la nueva etapa de Pochettino. El PSG, subcampeón en 2020, nunca ha conseguido levantar la 'Orejona' y esa es una espina que continúa teniendo clavada.



"Para el PSG y para cualquier club, la Liga de Campeones es la competición más importante, pero también son importantes las demás", aseveró.



"Daremos lo mejor de nosotros mismos contra el Barcelona (en febrero y marzo, en octavos de final de la Champions). Tenemos mucha confianza, tenemos un plantel increíble y contra ellos será un grandísimo duelo", vaticinó.



En la conferencia de prensa, el técnico argentino de 48 años fue también preguntado por su preferencia a la hora de pronunciar su apellido y cómo prefiere ser llamado.



"Para mí es lo mismo, como la gente se sienta cómodo de nombrarme. Como italiano soy 'Poquetino', en Argentina 'Pochetino'. Cualquiera de las dos formas me da igual", sonrió.