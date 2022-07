"Me hubiese gustado volver a clasificar y ganar un título": Ricardo Gareca al despedirse de Perú

El argentino Ricardo Gareca dijo este martes en Lima que le hubiese gustado clasificar nuevamente a un Mundial y ganar "un título" con la selección peruana, a la que dirigió desde 2015 a 2022, y descartó tener ofertas de otra selección



"Me hubiese gustado clasificar (a Catar-2022), es un dolor muy grande. Me hubiese gustado ganar un título. Creo que Perú estaba en condiciones, durante nuestra gestión, de haber ganado un título", declaró Gareca en conferencia de despedida en un hotel de Lima.



"Salvo la Copa América Centenario (en 2016), en todas estuvimos en podio. Dios quiera que se pueda dar", manifestó el entrenador tras no descartar volver a entrenar a la selección inca en un futuro.



"Fueron casi ocho años espectaculares. La selección peruana en lo que me depare el futuro, siempre va a ser bien considerada por nosotros, no solo en el trabajo", señaló el 'Tigre' Gareca, que asumió las riendas de Perú en marzo de 2015.

- Sin ofertas -

Tras destacar el nivel futbolístico del jugador peruano, Gareca descartó tener alguna oferta confirmada para dirigir a otra selección sudamericana o a clubes de su país.



"En este momento no tengo ofrecimientos de ningún lado. Uno lo llama así cuando es algo oficial. Por el momento no tengo nada", indicó tajantemente el entrenador de 64 años.



Gareca sigue siendo muy querido en Perú a pesar de no haber clasificado a Catar-2022. Su gran logro fue llevar a la selección inca a Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales.



En la Copa América de 2019 en Brasil llevó a Perú hasta la final por primera vez en 44 años.



Tras la derrota en penales el mes pasado frente a Australia por un lugar en Catar-2022, el argentino dejó de ser seleccionador peruano.



Gareca dejo la selección inca al fracasar las negociaciones con Federación Peruana de Fútbol (FPF) de renovación de su contrato.



"Yo, de tema contractual, no hablo. Jamás me sentí defraudado o utilizado", dijo Gareca.



Decenas de hinchas con camisetas blanquirrojas llegaron al hotel en el que se desarrollaba la conferencia para despedirse del técnico.



"Gareca no se va, Gareca no se va", coreaban los hinchas de la rojiblanca. "¡¡Profe, gracias!!", gritó un aficionado y Gareca respondió alzando la mano para saludarlos.



"Gareca de no te vayas. Es una pena porque él nos hizo campeones del mundo como hinchada, nos unió, fue un verdadero líder", dijo a la AFP Zozimo Terry, que llego al hotel vestido de inca.



La prensa local menciona como principal candidato a sustituir a Gareca a Juan Reynoso, campeón en Perú con Universitario y Melgar y en México con el Cruz Azul en 2021, y quien fuera internacional peruano en 84 ocasiones.



También se nombran a los argentinos Sebastián Beccacece, Jorge Sampaoli y Hernán Crespo.



En siete años, Gareca dirigió 96 partidos a Perú, con 39 triunfos, 23 empates y 34 derrotas, con 120 goles a favor y 108 en contra.