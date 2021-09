"Me estoy recuperando bien", aseguró Pelé tras la cirugía

El legendario exfutbolista Pelé, de 80 años, afirmó este miércoles que continúa recuperándose "bien" tras la operación para retirarle un tumor "sospechoso" en el colon, el sábado pasado en Sao Paulo.



"Me estoy recuperando bien", dijo el astro en sus redes sociales, al abrir un mensaje de condolencias dirigido al cantante brasileño Roberto Carlos, quien este miércoles perdió a uno de sus hijos víctima de un cáncer.



"Que Dios le consuele el corazón y que esté rodeado de cariño y luz", escribió el exjugador, junto a una foto de juventud en la que aparece cantando y tocando la guitarra junto al artista.



El último boletín médico, del pasado lunes, indicaba que el Pelé se encontraba "bien", recuperándose en una Unidad de Terapia Intensiva tras la operación para retirarle una "lesión sospechosa en el colon" detectada durante un chequeo rutinario.



El Hospital Israelita Albert Einstein informó este miércoles que no tenía "novedades" sobre su estado de salud; tampoco confirmó si el astro continuaba en una Unidad de Terapia Intensiva o fue trasladado a una habitación, como era esperado.



Considerado por la FIFA el mejor futbolista del siglo XX, una distinción que comparte con el fallecido Diego Armando Maradona, Pelé fue internado el 31 de agosto, según dijo, para realizarse exámenes de rutina.



Ese día, el exfutbolista escribió un mensaje en sus redes sociales en el que decía estar "muy bien de salud", desmintiendo rumores de que se había desmayado.



"Fui (al hospital) a hacerme mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia", afirmó 'O Rei', sin indicar si se había quedado internado.



En esos chequeos le fue detectada la anomalía.



Edson Arantes do Nascimento, que el 23 de octubre cumplirá 81 años, ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años para tratarse problemas de salud.



La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.



En 2014 'O Rei' estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, luego que en la década de 1970 le fue extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador.



El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.