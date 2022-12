¿Más tiempo? Esto afirman desde Liverpool sobre la recuperación de Luis Díaz

El delantero Luis Díaz pasa por un momento complicado en su carrera deportiva luego de haber recaído en su lesión de rodilla cuando se disponía a regresar a los entrenamientos con el Liverpool.



El guajiro tuvo que ser operado en Inglaterra y en un principio se habló de casi tres meses por fuera de las canchas. Sin embargo, en diálogo con Football Insider el médico Ben Dinnery no entregó buenas noticias acerca del futbolista.



"Idealmente, Díaz podría ver el final de la temporada como una oportunidad para ponerse en forma e integrarse completamente en el equipo. Es posible que veamos algunas buenas actuaciones hacia el final de la temporada, pero debido a esos problemas de lesiones, puede haber algunos problemas con su consistencia" comentó el galeno.



Luis Díaz sufrió una lesión en su rodilla izquierda el pasado 5 de octubre en un duelo frente al Arsenal por la Premier League, se pensaba que iba a ser algo de dos semanas, pero al final no logró retomar las canchas antes del inicio del Mundial de Qatar 2022.



Justamente cuando se disponía a regresar con sus compañeros en una especie de 'pretemporada' en Dubái, el guajiro se resintió de su molestia y tuvo que abandonar la concentración.



"Vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar y un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento", dijo el médico Ben Dinnery.



Lo más seguro es que el Liverpool fiche otro delantero en el mercado de invierno, teniendo en cuenta el tiempo de para que tendrá Luis Díaz y lo apretado del calendario por la Premier, FA Cup, Copa de la Liga y la Champions League.