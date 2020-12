¡Más cerca de la Selección! Reinaldo Rueda ya vuela a Colombia para definir su futuro

Francisco Henao

A Reinaldo Rueda lo esperan este viernes en Bogotá para definir de una vez su futuro que estaría muy cerca de la Selección Colombia.



El aún técnico de Chile tomó este viernes un vuelo en Santiago con destino a la capital colombiana, y se cree que su estadía en Bogotá será aprovechada para definir con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol su arribo al combinado nacional en sustitución del destituido Carlos Queiroz.



Rueda se despidió de manera normal de todos los empleados de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP) porque todavía no ha dejado el cargo.



"Se despidió normal y lo tomamos como unas vacaciones; en caso de arreglar su salida, ya tendrá la oportunidad de comunicarse con el Presidente de la ANFP", le dijo a El País Gianfranco Dazzarolla, vocero de la entidad que maneja el fútbol chileno.



En cuanto a la vinculación de Rueda a la Selección Colombia, ya hay un camino adelantado con la presencia en Bogotá de su empresario Ramy Abbas, quien se habría reunido con Ramón Jesurún, máximo dirigente de la Federación.



Fuentes cercanas al técnico confirmaron que Rueda pretende un contrato más largo con la Selección y no hasta el Mundial de Catar 2022.



"Él quiere es trabajar con tranquilidad, a largo plazo; ya no quiere ausentarse más del país", dijo una persona muy cercana al técnico vallecaucano.



Los próximos días serán definitivos en ese sentido. Mientras tanto Rueda pasará unas horas en Bogotá, llegará luego a Cali y posteriormente es factible que se desplace a Canadá, donde vive su hija Alejandra.