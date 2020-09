Alejandro Cabra Hernandez

¡Marcha atrás! Gobierno de Guayaquil sí prestará estadio para Barcelona Vs. Flamengo

Barcelona de Ecuador y Flamengo de Brasil se enfrentarán el martes por la Libertadores en el estadio Monumental de Guayaquil, que poco antes del juego fuera inhabilitado un rato a raíz de que siete futbolistas del club carioca dieran positivo en la prueba covid-19.



El cotejo, por la cuarta fecha del Grupo A del torneo regional de 2020, se disputará de acuerdo a lo previsto, confirmó la Conmebol.



"No existe razón sanitaria alguna para que el encuentro futbolístico no se realice esta tarde", declaró a su vez el ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos.



Añadió en un comunicado que los infectados se encuentran aislados y no representan amenaza alguna para Guayaquil, uno de los primeros focos del nuevo coronavirus en América Latina y que fuera duramente golpeado en abril, al punto que se desbordaron los sistemas hospitalario y funerario.



El municipio guayaquileño dio marcha atrás al decidir finalmente que el escenario "se encuentra habilitado para encuentros deportivos de cualquier índole".



En una resolución inicial, el ayuntamiento había establecido que "se inhabilita temporalmente" al Monumental, la sede del partido entre Barcelona y Flamengo a partir de las 5:15 p.m. de Colombia.



También solicitó al ministerio de Salud que se pronuncie sobre el "protocolo a seguir" ante el contagio de siete jugadores, un médico y un miembro del departamento de fútbol que hacen parte de la delegación del 'Fla' concentrada en un hotel guayaquileño.



El Flamengo presentó las pruebas PCR negativas de sus miembros al ingresar la semana pasada a Ecuador, según la cartera de Salud.

Del estadio al aeropuerto

El 'Mengao' arribó hace una semana a Quito, a 2.850 metros de altura, para el choque con el local Independiente del Valle, en el que fuera humillado por 5-0 el jueves por la tercera jornada del Grupo A de la Libertadores.



Después descendió al puerto guayaquileño, donde el domingo fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus seis de sus jugadores.



El lunes dio positivo un séptimo futbolista del Fla, actual monarca de la Libertadores y de la Recopa Sudamericana, así como el médico Márcio Tannure y Juan Santos, del departamento de fútbol.



Los contagiados son los laterales Filipe Luis, Matheuzinho y Mauricio Isla, el mediocampista y capitán Diego Ribas y los atacantes Bruno Henrique, Michael y Vitinho, de acuerdo con la prensa brasileña.



"He dispuesto enviar un equipo municipal, integrado por las Direcciones de Salud, Riesgos y Deportes, al sitio donde están alojados, para ejecutar un informe técnico y las acciones a seguir", manifestó más temprano la alcalde de Guayaquil, Cynthia Viteri, por Twitter.



Tras el compromiso, el conjunto carioca irá directamente del Monumental al aeropuerto para regresar a Rio de Janeiro, señalaron fuentes de la Conmebol.



Ante la presencia de contagiados en las filas del Fla, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional -a cargo del torneo nacional de Primera División-, dijo por la misma red social que "Ecuador se ha esforzado en precautelar la salud de sus clubes y la continuidad de su competición (...)".



"¿Cómo es posible que todo esto explote acá en nuestro país? ¿Y los protocolos previos? ¿Existen garantías para hoy? ¡Entiendan nuestra preocupación! @CONMEBOL", apuntó el dirigente citando en su tuit a la Confederación Sudamericana de Fútbol.



Con el escarmiento en Quito (de 2.850 metros), el Fla marcha segundo en la llave con 6 puntos, escoltando a Independiente (9) y por encima del colombiano Junior (3) y Barcelona (0).