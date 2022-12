Manchester United y Chelsea ganaron sus partidos en el retorno de la Premier League

En la primera jornada de la Premier League posterior al Mundial de Catar, Manchester United (5º) y Chelsea (8º) superaron sin aparentes dificultades por 3-0 al Nottingham (19º) y 2-0 al Bournemouth (14º), respectivamente, victorias que permiten a estos dos equipos acercarse a la zona Champions.



En Old Trafford, en el primer partido después de la agitada tregua mundialista, en la que se confirmó la abrupta salida del club de Cristiano Ronaldo, los hombres entrenados por Erik ten Hag no dejaron lugar al suspense.



Marcus Rashford (19) y el francés Anthony Martial (22) pusieron en ventaja a los locales al poco de comenzar el partido y selló el triunfo el brasileño Fred tras recibir un pase de su compatriota Casemiro (87).



Con este triunfo, el United alcanza los 29 puntos, a uno solo del Tottenham, 4º y que cierra la zona Champions.



El United, con un partido menos que los 'Spurs' y un calendario asequible (Wolverhampton, Bournemouth y Everton en las tres próximas jornadas) pueden dar un paso adelante en la consecución del gran objetivo de la temporada, el regreso a la Liga de Campeones en la próxima edición.



Antes, el Chelsea dominó el encuentro frente al Bournemouth y del equipo local fueron la mayoría de ocasiones de gol, aprovechando las dos primeras para matar el partido, con goles del alemán Kai Havertz (16), rematando un centro de Raheem Sterling, y de Mason Mount, aprovechando a su vez un pase del delantero germano (24).



Pese a las bajas del francés N'Golo Kanté, que sigue sin recuperarse de sus lesiones, y de los mundialistas Mateo Kovacic y Hakim Ziyech, el Chelsea no dio tregua a su rival hasta el cuarto de hora final y pudo haber goleado de haber aprovechado las claras ocasiones de Mount y Sterling (ambas en el descuento de la primera parte) y de Zakaria (53), Havertz (60), Jorginho (64) y Koulibaly (73) en el segundo periodo.



Al margen de un disparo de Christie que atajó con algunas dificultades Kepa Arrizabalaga (79) y de un cabezazo fuera de Solanke en el añadido, el Bournemouth nunca estuvo en disposición de amenazar el triunfo 'blue'.



Esta victoria permite al Chelsea relanzarse tras una serie de malos resultados en las semanas previas al Mundial de Catar. Con 24 puntos, los 'Blues' ocupan la octava plaza en la clasificación, a seis del Tottenham, que además tiene un partido de más.



El miércoles se cerrará la 17ª con la visita a Leeds del vigente campeón Manchester City, que necesita la victoria para recuperar la segunda plaza del campeonato, ahora ocupada por el Newcastle, pero sobre todo para no dejar escapar al Arsenal, que con la victoria 3-1 el lunes ante el West Ham se afianza en el liderato con 40 puntos (de 45 posibles), ocho más que los 'Citizens'.



Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación: