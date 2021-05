Manchester United vence al Aston Villa y retrasa el título del City en la Liga Premier

Juan Carlos Pamo

El Manchester City tendrá que esperar para proclamarse campeón: el Manchester United ganó 3 a 1 en su visita al Aston Villa, este domingo en la 35ª jornada de la Premier League, y aplazó los festejos de sus vecinos.



El City llegaba a este fin de semana en una buena situación para no esperar más en la reconquista del título nacional de manera matemática. Podía lograrlo el sábado si ganaba al Chelsea, pero perdió 2 a 1.



Le quedaba otro 'match ball' este domingo, pero necesitaba que el United perdiera en Birmingham. El triunfo de los 'Red Devils' ante el undécimo clasificado retrasa la celebración del City, que sigue estando en una posición muy favorable y al que solo un improbable desastre le haría perder el título.



El Manchester United (2º) se aproximó este domingo a 10 puntos del primer puesto del Manchester City, una distancia todavía muy grande y que no supone un riesgo real para el equipo de Josep Guardiola, que quiere sin embargo asegurar cuanto antes el título de la Premier League para concentrarse en su gran reto, la final de la Liga de Campeones, que disputará contra el Chelsea el 29 de mayo.



Tendrá una nueva oportunidad el viernes, cuando el City visite al Newcastle.



Durante 28 minutos, el Manchester City fue virtualmente campeón este domingo, ya que el Aston Villa se adelantó en el marcador en el minuto 24, por medio de Bertrand Traoré.



En el 52, el portugués Bruno Fernandes igualó de penal.

Mason Greenwood (56) puso al United con ventaja poco después y la sentencia definitiva la firmó el uruguayo Edinson Cavani (87), de cabeza para rematar un balón servido por Marcus Rashford.



El Manchester United consolida así su estatus de segundo clasificado, camino del subcampeonato. Mantiene seis puntos de ventaja sobre el Chelsea (3º), que subió al podio tras su victoria del sábado sobre el City, y el Leicester (4º), derrotado el viernes 4-2 en casa por el Newcastle (14º), queda ahora a siete puntos del equipo de Old Trafford.



Si el Manchester City tiene gran parte de sus pensamientos en la final de la Champions, el Manchester United también está en plena cuenta atrás para otra final, en su caso la de la Europa League ante el Villarreal (el 26 de mayo en Gdansk, Polonia) , después de sellar el jueves de esta semana su clasificación.