Manchester United sufrió, pero venció al Aston Villa y clasificó de ronda en la FA Cup

El Manchester United se convirtió en el último equipo clasificado para los dieciseisavos de final de la FA Cup tras imponerse al Aston Villa por 1-0, este lunes en Old Trafford.



La eliminatoria quedó decidida por un gol al poco de comenzar del internacional escocés Scott McTominay, de potente cabezazo tras un centro del brasileño Fred (8).



En la siguiente ronda, el United se enfrentará al Middlesbrough, equipo de la segunda categoría del fútbol inglés.



Si hace una semana, Ralf Rangnick sufrió la primera derrota como nuevo técnico de los 'Red Devils', el partido de este lunes no tranquilizará mucho al germano sobre el estado de forma de sus jugadores.



"Nadie me creería si dijera que fue un partido perfecto. Por supuesto que no lo fue", admitió el germano.



"Tenemos que mejorar aún bastantes cosas, pero hoy era importante dejar la portería a cero y trabajamos juntos. Muchas cosas por mejorar, pero es más fácil hacerlo con una victoria", añadió.



El rendimiento de Marcus Rashford, preferido por una vez a Cristiano Ronaldo, no fue nada convincente y el uruguayo Edinson Cavani estuvo algo mejor como hombre más en punta, pero falló una clara ocasión en un mano a mano contra el portero argentino 'Dibu' Martínez que podría haber evitado muchos sufrimientos a los locales.



Y es que el Aston Villa no se dio por derrotado en ningún momento y contó con buenas ocasiones para marcar, como un remate a la madera de Ollie Watkins (30) y dos goles anulados por el VAR (53 y 59).



Old Trafford dedicó una sonora pitada antes de comenzar el encuentro a Steven Gerrard, excapitán del Liverpool, gran rival del United, y ahora en el banquillo del Aston Villa, próximo equipo del brasileño Philippe Coutinho.



Gerrard confirmó antes del encuentro que el centrocampista brasileño, que llega cedido por el FC Barcelona, "está ultimando los trámites administrativos de inmigración y estamos impacientes de verle sobre el terreno de entrenamiento con el grupo el miércoles".