Manchester United gana en la prórroga al West Ham y avanza a cuartos de la Copa de Inglaterra

Juan Carlos Pamo

Un gol de Scott McTominay en el minuto 98 permitió al Manchester United batir por 1-0 al West Ham este martes y clasificarse para los cuartos de final de la Copa de inglaterra.



El equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer estuvo muy por debajo de su nivel habitual en un desangelado Old Trafford, sin espectadores por la pandemia, pero salvó esta quinta ronda con un tanto en la prórroga.



Fue una buena llegada del medio escocés McTominay la que permitirá a los Red Devils estar entre los ocho mejores de la Copa por séptima temporada consecutiva.



El United, que ganó la FA Cup por última vez en 2016, cuenta con 12 ediciones del trofeo.



Después de la frustración de ser empatado in extremis por el Everton (3-3) el pasado fin de semana en la Premier League y dar un paso en falso en la carrera por el título que mantiene con el City, el United sufrió pero amarró la victoria en Copa.



Privado de Paul Pogba por lesión, Solskjaer dio descanso en el once de titulares a Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Luke Shaw o el propio McTominay.



El West Ham, brillante en la Premier con un sexto puesto que le hace estar a un punto de la zona Champions, no contó con su delantero centro habitual Michail Antonio, fuera de la convocatoria.



Sin todas estas figuras, el nivel del partido se resintió, con gran dificultad por ambos lados para crear ocasiones claras.



El mejor jugador del West Ham fue el arquero polaco Lukasz Fabianski, autor de una parada plena de reflejos en un cabezazo de Victor Lindelof (27).



Fabianski volvió a brillar al inicio de la segunda parte ante Marcu Rashford, que peridó un cara a cara (54).



Finalmente el United encontró el camino del gol cuando ya estaban en la cancha Fernandes o Cavani. El centrocampista checo Tomas Soucek falló un despeje de cabeza en su área. Rashford vio a McTominay para que marcara.



Antes, el Bournemouth, de segunda división, dio la sorpresa al eliminar al Burnley, venciendo 2-0.



Sam Surridge abrió el marcador en el 21 y Junior Stanislas certificó el triunfo de penal en el 88.



El Burnley no ha ganado en los últimos cuatro partidos, contando todas las competiciones, desperdiciando este martes la posibilidad de alcanzar los cuartos de Copa por primera vez desde 2003.



El resto de partidos de octavos se disputarán entre el miércoles y jueves, con un espectacular Everton-Tottenham como plato fuerte. El sorteo para los cuartos de final será el propio jueves.