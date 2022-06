Manchester United confirma que Paul Pogba, que termina contrato, se marcha del club

El Manchester United anunció este miércoles que su centrocampista francés, Paul Pogba, que termina contrato, dejará el club tras haber concluido esta temporada.



"El club puede anunciar que Paul Pogba va a dejar el Manchester United a finales de junio, cuando expira su contrato", escriben los Red Devils, cuando algunos rumores colocan al centrocampista francés en la Juventus de Turín, donde jugó de 2012 a 2016.



La Gazzetta dello Sport habla de la posibilidad de que el francés utilice la salida el 17 de junio de un documental dedicado a él ("Pogmentary") para oficializar su decisión.



Tras llegar a Old Trafford en 2016 por más de 110 millones de euros (118 millones de dólares), después de haber ganado el campeonato italiano todas las temporadas que pasó en Turín, más dos copas de Italia, Pogba decepcionó globalmente en el United, solo mostrando su talento por momentos.



La temporada 2016/2017 fue sin embargo prometedora, con victorias en la Copa de la Liga y la Europa League, pero siguió después el declive de los Red Devils, sin trofeos desde entonces.



El jugador francés había llegado al Manchester United una primera vez con 16 años, procedente de Le Havre, debutando en 2012 con el primer equipo, a las órdenes de Alex Ferguson, antes de partir a Italia.



Sus relaciones con sus entrenadores en Inglaterra fueron a menudo complicadas, incluso tormentosas, como con José Mourinho.

- Últimos meses difíciles -

Ole Gunnar Solskjaer, que le había sucedido, pudo por un tiempo sacar lo mejor de él en una temporada 2019/2020 complicada por las lesiones, pero terminada con una tercera plaza en la Premier, gracias a su buen entente con Bruno Fernandes.



La temporada siguiente, el United terminó incluso segundo, aunque a doce puntos del campeón Manchester City, y alcanzó la final de la Europa League.



Pero pese a varios fichajes, como su compatriota Raphaël Varane, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo, la última temporada de Pogba en Old Trafford fue decepcionante, con una sexta plaza final.



Los últimos meses en Manchester no fueron muy buenos para el francés, silbado e insultado por una parte del público de Old Trafford en un partido contra Norwich, y después lesionado en la parte final de su contrato.



"Paul ha tenido una temporada complicada con lesiones y resultados que no han estado a la altura de las esperanzas de su club. Forma parte de los jugadores que pueden cambiar de aires y de club", resumió el sábado el seleccionador francés, Didier Deschamps.



Fuera de los terrenos, las cosas fueron difíciles también en los últimos meses para Pogba, con un robo en su casa durante un partido, mientras sus hijos estaban en el domicilio, y la muerte en abril de su agente Mino Raiola.



A sus 29 años, no le faltarán sin embargo pretendientes.