Manchester City fue superior al Sevilla y se clasificó primero de su grupo de Champions

El Manchester City venció 3-1 este miércoles al Sevilla, que sucumbió en la segunda parte, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que el equipo inglés acabó como líder, mientras que los españoles pasarán a disputar los dieciseisavos de la Europa League.



El partido no tenía nada en juego, ya que ambos equipos conocían ya desde la quinta jornada las posiciones en las que iban a terminar en su grupo.



Un tanto de Rafa Mir (31) hizo soñar este miércoles al conjunto andaluz con una victoria de prestigio en el Etihad Stadium, pero Rico Lewis (52), Julián Álvarez (73) y Riyad Mahrez (83) dieron la vuelta al marcador.



Los pupilos de Pep Guardiola imprimieron desde el primer instante una presión alta en el área sevillista, que los de Jorge Sampoli consiguieron romper no obstante en toda la primera mitad. Incluso supieron crear ocasiones de peligro con transiciones rápidas.



Pero un inspirado Rafa Mir, que ya avisó hasta tres veces, perforó la red contraria tras un preciso saque de esquina de Isco. Libre de marca, con un remate de cabeza cruzado, superó al guardameta alemán Stefan Ortega, quien sólo pudo seguir la trayectoria con la mirada.



Nada más comenzar el enfrentamiento, un error defensivo de los 'Citizens' que aprovechó Papu Gómez para filtrar un pase peligroso al espacio, Rafa Mir remató fuera de los tres palos.



Los locales respondieron sin éxito, pese a su intensa tentativa de robar el esférico al Sevilla. Sin embargo, una buenísima mano de Ortega evitó el gol del cartagenero, que disfrutó de otra ocasión tras un centro medido de Acuña que remató de cabeza cerca del poste izquierdo.



El Manchester City también pudo adelantarse. Tras una parada con Philip Foden, el alemán Ilkay Gündogan disparó desde casi dentro del área pequeña hacia la red lateral de la portería.



La nota negativa la protagonizó Marcao, quien debió dejar el terreno de juego por unas molestias físicas antes del descanso. En concreto, en la parte trasera del muslo derecho.



- Errores defensivos -

La insistencia del equipo de la Premier League dio sus frutos. Rico Lewis castigó al Sevilla tras la pérdida grave de un balón por parte de Alex Telles al borde del área y que terminó con un potente disparo, imposible de atrapar para el arquero marroquí Bono.



Aún así, los jugadores sevillistas no se amilanaron y Rafa Mir volvió a intentar con un remate de interior, un poco escorado, que se marchó lejos de la portería.



El Manchester City consiguió al final adelantarse gracias a un gran pase del belga Kevin de Bruyne, rompiendo la línea defensiva del Sevilla, que cazó Julián Álvarez. El delantero argentino regateó fríamente a Bono en el mano a mano y subió el segundo tanto al marcador.



A pesar de los continuos intentos de Rafa Mir, el Manchester City aprovechó el error de la zaga sevillista. José Ángel Carmona perdió el control del balón que Riyad Mahrez no falló de cara a la portería contraria.



El danés Thomas Delanay pudo recortar distancias, pero su disparo a bocajarro salió por las nubes pocos instantes antes del fin del encuentro.