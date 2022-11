Manchester City derrotó 'In extremis' al Fulham por la Premier League

El Manchester City sudó este sábado la gota gorda para vencer en los últimos instantes al Fulham (8º) por 2-1 y así arrebatar de manera provisional el liderato al Arsenal, que se medirá el domingo al Chelsea (7º) en el duelo estelar de la 15ª jornada de la Premier League.



Un brillante gol del joven argentino Julián Álvarez (16) adelantó a los Citizens, pero un penal cometido por el portugués Joao Cancelo, que recibió la tarjeta roja, y que convirtió el brasileño Andreas Pereira (28) igualó un encuentro completamente dominado por los locales. Sin embargo, otra pena máxima transformada por el noruego Erling Haaland en el descuento (90+5) logró que los hombres de Pep Guardiola se llevaran los tres puntos.



Álvarez, de tan sólo 22 años, que goza de la confianza de su técnico, no desaprovechó su primera oportunidad al acribillar la portería contraria con un potente disparo que tocó en el larguero, tras un magnífico pase al hueco del turco Ilkay Gundogan.



El tempranero tanto auguraba una fácil victoria para el Manchester City, pero Cancelo derribó a Harry Wilson en el área cuando el jugador del Fulham se disponía a encarar a Ederson. Pereira engañó por completo al arquero brasileño.



Antes de la pausa, el suizo Manuel Akanji y Jack Grealish dispusieron de ocasiones para adelantar al City, que se ve presionado por el gran comienzo de temporada del Arsenal.



Mediada la segunda parte, Haaland anotó un tanto, pero el VAR lo anuló por fuera de juego muy justo del escandinavo.



Parecía que acabaría en un empate el encuentro cuando el belga Kevin De Bruyne terminó por el suelo derribado dentro del área, en un jugada que no revestía ningún ápice de peligro contra la portería.



En cambio, el defensa rival, el estadounidense Antonee Robinson, golpeó el pie de forma clara, lo que provocó la sanción de la pena máxima y la inmediata alegría de Guardiola y su cuerpo técnico a sabiendas del regalo 'in extremis'.



Como no podía ser otro, Haaland lanzó el penal que a punto estuvo de pararlo el guardameta alemán Bernd Leno. Se le escurrió el esférico por debajo de las manos. Un tanto que lo celebraron como si hubiera ganado una final por la importancia de seguir sumando tres puntos.



De esta manera, el Manchester City aventaja al Arsenal en un punto y al Tottenham (3º) en seis unidades. Esos últimos recibirán el domingo al Liverpool (9º) en otro enfrentamiento electrizante de esta fecha.