Manchester City derrotó al Leeds y se mantiene cerca del líder Arsenal por la Premier

El Manchester City resistió la presión y consiguió un valioso triunfo por 3 a 1 en su visita al Leeds United, este miércoles en el cierre de la 17ª jornada de la Premier League, lo que permite al equipo de Josep Guardiola mantenerse en el segundo puesto.



El español Rodri Hernández abrió al borde del descanso (45+1) el camino del triunfo a los 'Citizens', rojinegros en esta ocasión por la equipación a franjas diagonales utilizada, y el noruego Erling Haaland sentenció luego con un 'doblete' (51, 64).



En el 73, el Leeds, decimoquinto de la clasificación, acortó por medio del neerlandés Pascal Struijk, pero no pudo avanzar más hacia la remontada.



Haaland fue el protagonista de la noche en su regreso a Leeds, la ciudad en la que nació en el año 2000, cuando su padre Alfie, presente en la grada en este partido, jugaba para ese club.



El City suma 35 puntos y adelanta en la tabla al Newcastle (ahora tercero, con 33), que el lunes había vencido 3-0 en Leicester y le había desplazado provisionalmente del segundo puesto de la clasificación.



Pero sobre todo, el Manchester City, defensor del título, consigue no dejar escaparse más al Arsenal (líder con 40 puntos), que el lunes había vencido 3-1 al West Ham y se había distanciado en la tabla. El resultado de este miércoles deja de nuevo la diferencia entre ambos en cinco puntos a favor de los londinenses.



"Hemos jugado realmente bien contra este equipo en su estadio. Lo hicimos muy bien en la segunda parte, cuando ellos se abrieron más", declaró Guardiola a la BBC.



En la tabla de goleadores de la Premier League, Haaland suma ya 20 dianas en su primera temporada en la liga inglesa, ampliando su distancia respecto a su perseguidor más directo, Harry Kane, que lleva trece tras haber anotado un gol el lunes para el Tottenham en su empate 2-2 en el terreno del Brentford.



"Tenemos que dar caza al Arsenal. Podía haber marcado un par más, pero así es la vida. Tengo que entrenar más", comentó a Amazon Prime Haaland, que explicó que no jugar el Mundial le ha hecho "recargar las baterías".



El City se había ido al parón por el Mundial con una preocupante derrota en casa ante el Brentford, pero después de Catar-2022 parece conseguir resultados tranquilizadores. Antes de esta victoria, el pasado jueves había vencido 3-2 al Liverpool en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.



Premio a la perseverancia

Haaland había avisado ya en el primer minuto con un globo y tuvo otra gran ocasión pasada la media hora, pero volvió a toparse con el arquero francés Illan Meslier.



Ilkay Gündogan (22), con un intento desde fuera del área que se fue desviado, y en el 43 estuvo a punto Riyad Mahrez, que no consiguió conectar bien un balón de oro servido por Jack Grealish, que en el 45 envió por encima del larguero en una posición muy favorable.



La recompensa a tanta insistencia llegó en el descuento del primer tiempo, cuando un disparo de Mahrez en el área fue repelido por Meslier y Rodri consiguió meter la pierna en el rechace, llevar el balón a la red de los locales y abrir el marcador (45+1).



La segunda mitad empezó como terminó la primera, con gol del Manchester City: Grealish recuperó un balón en un error defensivo del Leeds y envió una asistencia a modo de regalo navideño para que Haaland lograra el segundo, en el 51.



Haaland volvió a marcar en el 64, tras un gran jugada de su equipo, en la que De Bruyne abrió para el noruego, que se apoyó en Mahrez antes de que el argelino se la devolviera para poner el tercero de la noche.



El gol de Struijk (73), de cabeza en un saque de esquina, dio esperanzas de reacción al Leeds, que no las materializó. Sam Greenwood desaprovechó dos buenas ocasiones para firmar el segundo (78, 82).



Tanto Manchester City como Leeds tienen otro partido liguero en lo que queda de 2022, el que disputarán el sábado, 31 de diciembre, frente a Everton y Newcastle, respectivamente.