Manchester City defiende este sábado su lugar como líder de la Premier League

Manchester City, flamante nuevo líder de la Premier League tras ganar 3-1 el miércoles al Arsenal (2º) en un partido aplazado, estrena su condición este sábado visitando al Nottingham Forest (14º), que pelea por no caer en la zona peligrosa.



Gracias a una mejor diferencia de goles (+36 frente a +26), el vigente campeón supera a los Gunners —ambos equipos tienen 51 puntos—, aunque estos últimos tienen un partido menos.



Tras el duro golpe de ser superado en su propio estadio, especialmente en la segunda parte, el Arsenal deberá seguir remando en la cancha del Aston Villa (11º). Cuenta con el comodín de tener un partido menos, por lo que depende de sí mismo para recuperar el primer puesto.



Irreconocible, el Liverpool (9º) está a siete puntos del Top-5, cada vez más lejos de una posible clasificación para la próxima Liga de Campeones.



Este sábado visita al Newcastle (4º), último equipo en 'posición Champions' en busca de una segunda victoria consecutiva en la Premier, algo que no ha logrado todavía en 2023.



Un triunfo le permitiría abordar con algo más de moral la recepción al Real Madrid, el martes en Anfield en la ida de octavos de la Champions, en la reedición de la pasada final que ganó el gigante blanco (1-0).



La jornada completa de este sábado es la siguiente: Aston Villa Vs. Arsenal (7:30 a.m.), Chelsea Vs. Southampton (10:00 a.m.), Everton Vs. Leeds United (10:00 a.m.), Wolverhampton Vs. Bournemouth (10:00 a.m.), Nottingham Forest Vs. Manchester City (10:00 a.m.), Brentford Vs. Crystal Palace (10:00 a.m.), Brighton Vs. Fulham (10:00 a.m.), Newcastle Vs. Liverpool (12:30 p.m.).