Madre de Santiago 'Morro' García señaló con dureza a un directivo por la muerte de su hijo

Francisco Henao

Claudia Correa, madre del fallecido delantero uruguayo Santiago 'Morro' García, apuntó con dureza a un directivo, señalándolo en gran parte por la desgracia de su hijo.



Correa, quien está en Mendoza reclamando el cadáver de su hijo para llevarlo a Uruguay, dijo que José Mansur, presidente de Godoy Cruz, propició todo para que García llegara a ese lamentable desenlace.



"Este señor (Mansur), que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Estoy acá porque todos mis amigos y mi familia me permitieron llegar a Mendoza a buscar el cuerpo de mi hijo. Y este señor está pasando sus vacaciones, muy merecidas, pero aunque sea me hubiera dado las condolencias. Soy uruguaya, tengo educación y se dan las condolencias, ni siquiera eso hizo", dijo la madre del fallecido jugador.



Señaló Correa que su hijo estuvo a punto de regresar al fútbol uruguayo, pero el presidente de Godoy Cruz lo impidió.



"Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, señaló.



Aseguró Claudia Correa que su hijo sufría una terrible depresión y por

eso estaba afrontando muchos tratamientos.



"Mi hijo perdió la vida. Se suicidó porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por psicólogos y por un psiquiatra y en los últimos tiempos lo habían relegado del equipo. Lo sintió muchísimo", dijo la madre del jugador.



La autopsia que se le hizo a García determinó que su muerte se produjo el sábado por suicido en su apartamento en Mendoza.