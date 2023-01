Luto en el fútbol: Fallece Gianluca Vialli, símbolo de la Sampdoria y del fútbol italiano en los 90

Símbolo del fútbol italiano de finales de los 80 y los 90, el antiguo delantero Gianluca Vialli falleció a los 58 años debido a un cáncer de páncreas, anunció este viernes la Sampdoria, uno de sus antiguos clubes.



Vialli, que también jugó en la Juventus y en el Chelsea, fue diagnosticado en 2017. En la Eurocopa disputada en 2021 ejerció de ayudante de su antiguo compañero en la Sampdoria, Roberto Mancini, llevando a la selección italiana al título en Wembley.



"Te recordaremos como un chico y un delantero centro implacable", escribió la Sampdoria en su página de internet.



Traspaso a la Juventus

Con el equipo genovés fue campeón de la Recopa en 1990, de la liga italiana en 1991 y alcanzó la final de la Copa de Europa en 1992, perdida contra el Barcelona.



Luego fue traspasado a la Juventus (1992-1996) por una suma muy alta para la época, el equivalente a 16,5 millones de euros (17,35 millones de dólares). Entonces sí fue capaz de levantar la Liga de Campeones, en 1996, antes de fichar con el Chelsea (1996-1999), en el que ejerció de entrenador-jugador en 1998.



En su palmarés también figura una Copa de la UEFA ganada con los Bianconeri en 1993, mientras que con el Chelsea se llevó otra Recopa (1998). Se retiró un año después.



Internacional italiano en 59 ocasiones, marcó 16 goles. No ganó ningún título, lo que sí logró como adjunto de Mancini, su gran amigo de la Sampdoria, con el que se dio un emotivo y largo abrazo tras la sesión de penales ganada a Inglaterra que significó el título en la Eurocopa.



Las lágrimas de ambos, ganadores en un momento en el que Vialli sufría el cáncer, dieron la vuelta al mundo.



"Es un compañero de viaje indeseable, pero tengo que ir hacia adelante, viajar con la cabeza baja y no abandonar, esperar que se canse y me deje vivir mucho tiempo", dijo Vialli sobre su enfermedad en un documental emitido por la Rai en 2021.



El anuncio del fallecimiento de 'Lucagol' o del 'El Rey León', como se conocía a Vialli, provocó una ola de emoción en el fútbol italiano.



Decepción y gloria en Wembley

"Adiós Gianluca, siempre nos acordaremos de ti", publicó la selección italiana en su cuenta de Twitter.



"No olvidaremos sus 141 goles, tus remates aéreos, tus camisas de cachemira, tu pendiente, tu pelo rubio platino, tu cazadora bomber Ultras. Nos has dado tanto", añadió la Sampdoria.



La mejor época como jugador de Vialli la vivió junto a Mancini. Nacidos ambos en 1964, fueron apodados 'los gemelos del gol', llevando a la Sampdoria a la cima a finales de los 80 y principios de los 90.



El equipo fue campeón de la Serie A en 1991 con Mancini en la construcción y Vialli en la definición -fue máximo artillero con 19 tantos-.



Su imagen dando la vuelta de honor en calzoncillos queda en la memoria. "Mejoré (a la hora de vestir) cuando salí a Turín y a Londres", señaló entre risas en una emisión de la Rai en noviembre de 2022, cuando presentó junto a Mancini 'La bella stagione', un documental sobre sus mejores días en la Sampdoria.



Ganador de tres Copas de Italia en esta época dorada, el club genovés se quedó a un gol del máximo título. En 1992 un libre directo lanzado por Ronald Koeman dio el triunfo al Barcelona en la final de la Copa de Europa en Wembley.



Casi 30 años después, Vialli y Mancini se sacaron la espina levantando la Eurocopa en el mismo escenario.



"Había amor, amistad, miedo también... Estas lágrimas estaban llenan de muchas cosas", dijo Vialli sobre el abrazo que protagonizó entonces con su 'gemelo'.