Luis Fernando Suárez se muestra optimista a dos meses de inicial el Mundial de Catar

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, destacó la madurez de su equipo para lograr un empate (2-2) ante Corea del Sur, a dos meses de enfrentar a España en su primera cita en el Mundial de Catar.



"Me parece que el equipo dio una buena clase en la parte defensiva y después buscó de alguna manera con sencillez llegar al arco contrario y afortunadamente se pudo marcar dos goles", dijo Suárez en conferencia de prensa.



"Lo más interesante es que el equipo defensivamente me gustó", agregó.



Bajo el mando de Suárez, Costa Rica ha mostrado seguridad defensiva, orden táctico y salida al contragolpe.



Esas serán las armas, muy posiblemente, que usará el combinado tico contra la España ofensiva, de control total de la pelota y presión alta, de Luis Enrique, en la primera cita del Mundial de Catar el 23 de noviembre.



Posteriormente, el combinado centroamericano enfrentará a Japón y Alemania en la primera fase.



Precisamente, Corea del Sur maniató a Costa Rica, a la que encerró en su campo, durante la primera media hora, con múltiples combinaciones, posesión del esférico, velocidad en ataque y presión alta.



"Lo más importante de esto es la respuesta que el grupo dio cuando en determinado momento se sintió casi que avasallado por Corea con la pelota", señaló Suárez.



"Me gusta la forma en que el equipo durante el partido fue madurando respecto a lo que se estaba presentando, fue inteligente para saber qué clase de partido teníamos y cómo responder, así se juega un Mundial", añadió.



Sin embargo, el técnico cafetero manifestó que aún no tiene decidida la nómina mundialista, salvo el arquero del PSG, Keylor Navas.



"Me voy a dar el tiempo necesario para tomar la mejor decisión", afirmó.