Luis Díaz vuelve a la Champions con Liverpool en duelo estelar frente al Inter

El fichaje sorpresa del Liverpool durante el mercado de enero, el extremo colombiano Luis Díaz, ya impresiona con su nuevo equipo, que aborda este martes en Anfield la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Inter de Milan (3:00 p.m.), en una posición muy favorable y bien armados para el futuro.



Díaz entró a los 60 minutos de juego en el partido de ida para reemplazar al senegalés Sadio Mané, y aportó su contribución a un importante triunfo por 2-0 en San Siro, logrado mediante los goles de Roberto Firmino y Mohamed Salah.



Una llegada prometedora para el futuro del Liverpool, a 15 meses de que los contratos de Mané, Salah y Firmino lleguen a su fin.



El trío ofensivo ha llevado al club a la cima de Europa (logrando el título en 2019), del mundo (Mundial de clubes) y de Inglaterra (Premier League 2020), pero los tres atacantes habrán cruzado la barrera de los 30 años a final de temporada, edad que si bien no es excluyente, sigue siendo un hándicap en una carrera.



Por muy difícil que sea imaginar a los ‘Reds’ sin estos tres jugadores, no hay información sobre las eventuales renovaciones de Mané o Firmino. Parece en cambio que las negociaciones con Salah serán largas, si bien ambas partes son favorables a continuar juntos.



“Los jugadores pueden tener diferentes proyectos para su futuro, pero este club es demasiado importante como para depender de individualidades, sean las mías o las de un jugador, y tenemos que estar preparados para los diferentes escenarios”, explicó Jürgen Klopp, algunos días después de hacer oficial la llegada de su nuevo jugador.



El interés cada vez más intenso del Tottenham obligó a los ‘Reds’ a precipitar su ofensiva por Díaz, y a desembolsar 50 millones de libras (66,1 millones de dólares) para traerlo en esta ventana de fichajes desde Oporto. Una compra que no tiene nada de improvisado; más bien, al contrario.



“Siempre he creído firmemente que no había que fichar un jugador en enero, salvo que le queramos fichar también en el mercado de junio, y es el caso con Luis. Es un excelente jugador al que seguimos desde hace mucho tiempo”, comentó también Klopp.



No ha hecho falta mucho tiempo para que el colombiano convenza a todo el mundo de que no es un jugador de adorno.



Díaz fue titular en la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea, alargada hasta los penales, y martirizó al español César Azpilicueta y a Trevoh Chalobah con sus arranques fulminantes. El sábado contra el West Ham (1-0) fue un peligro constante para los londinenses.



Situado a la izquierda, ha desplazado a Mané, también titular en estos dos partidos, al centro, mientras que Firmino sigue lesionado y Diogo Jota viene de abandonar la enfermería.



Pero, si bien pueden jugar juntos, Mané y Díaz pueden convertirse a menudo en rivales con cualidades muy diferentes.



Extremo diestro, pero que prefiere desarrollar su juego a la izquierda, Díaz aporta una velocidad y una capacidad de superar el uno contra uno, gracias a sus regates, superiores a las del senegalés.



Díaz, sin embargo, está menos presente en la construcción del juego, en la que Mané participa y se muestra muy útil, y el colombiano es menos generoso en la presión. Estas características evolucionarán sin duda bajo la tutela de Klopp, pero los observadores ya están encantados con Díaz.



“Es el tipo de jugador que, cuando eres espectador, te hace vibrar en el asiento. Es directo, rápido y agresivo”, declaró la antigua gloria de los ‘Reds’, Graeme Souness.



“Hace el tipo de cosas que el público adora. Cuando pierde el balón, corre y hace una entrada para recuperarlo. Hay muchas razones para que Díaz te guste y este sistema le conviene de maravilla”, predijo Souness. “Será una gran valor adicional para el Liverpool”.