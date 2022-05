Luis Díaz: "Soy consciente de que estoy generando grandes cosas aquí y en Colombia"

A menos de cuatro días para la gran final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid, el único representante colombiano en ese compromiso, el guajiro Luis Díaz, llega con un gran presente y como pieza clave del equipo inglés.



'Lucho', que jugará su primera final de Liga de Campeones a sus 25 años, habló sobre lo que representa este juego y la gran posibilidad de consagrarse en Europa luego de no haber ganado la Liga inglesa.



"Para nosotros va a ser otro reto mucho más importante. Creo que sabemos que estamos jugando una final de Champions, todos quieren estar acá, entonces nosotros ya venimos mentalizados en lo que pasó atrás, dejarlo atrás, sabemos que tuvimos a un punto de conseguir esa gran Liga (Premier League), entonces nada, dimos todo por el todo y se hizo lo posible para para conseguirla".



Sobre el rival de turno de este sábado, indicó: "Ya sabemos la calidad del Real Madrid la experiencia que tiene. Nosotros tenemos que contrarrestar todo eso que nos vayan a plantear ellos a nosotros, estar preparados. el 100% mentalizado en que podemos hacerlo bien".



Acerca de la forma en como el equipo español ha llegado a la final, remontando todas sus llaves y cómo se pueda presentar este compromiso, manifestó Luis Díaz: "Partido difícil, complicado. Es una final de Champions. Las finales se juegan y se corre, se juega el todo por el todo porque sabemos que un solo partido".



A propósito del gran momento deportivo que vive Luis Díaz, el guajiro dijo: "A veces no me las creo, de que estoy viendo estos grandes momentos, estoy grandes sueños, pero soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino también en Colombia por lo que estoy viviendo hoy en día en Liverpool".



"Yo lo único que quiero hacer es seguir construyendo mi fútbol, mi vida, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona para que así niños puedan seguir valorando todas estas cosas que se hacen siguiendo mis pasos. Yo estoy muy feliz, como te hace un momento de estar acá, a disfrutar estos momentos y ojalá podamos ganar esa gran final", sentenció el guairo.



El compromiso final para definir el campeón de la Champions League 2021/2022 se jugará este sábado 28 de mayo a las 2:00 p.m. (hora Colombia), en Francia.

"ESTE ES UN RETO MUCHO MÁS IMPORTANTE". Luis Díaz palpitó la gran final de la #CHAMPIONSxESPN y también se refirió a la definición de la Premier que coronó al City de Pep. pic.twitter.com/Y7GcW9Im4n — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2022

"VA A SER UN PARTIDO COMPLICADO". Luis Díaz llenó de elogios al Real Madrid y habló sobre las bajas que podría tener el equipo de Klopp en el XI titular, de cara a la final de la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/qPUtUmPeZa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2022