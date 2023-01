Luis Díaz se valoriza en el mercado del fútbol a pesar de no estar jugando por lesión

Según el Observatorio de Fútbol, CIES, grupo investigativo de Suiza, centrado en estudios estadísticos de temas relacionados con el fútbol, Luis Díaz es el segundo jugador sudamericano más costoso en el momento, con un precio de 109,7 millones de euros. El primero es el brasileño Vinicius Junior, con la exorbitante cifra de 190,5 millones, y por encima de deportistas como el neerlandés Frenkie de Jong (109, 3 millones) y el inglés Bukayo Saka (108, 7 millones).



El guajiro arribó al Liverpool en enero del 2022, proveniente del Porto, en una transferencia de 45 millones de euros. El atacante rápidamente se adaptó al planteamiento táctico del entrenador alemán Jürgen Kloop hasta el punto de ser imprescindible en Los Reds.



Además, fue finalista de la Champions League con el club británico y obtuvo los títulos de la Copa de la Liga de Inglaterra y la FA Cup 2021-22. Tras la obtención de este último trofeo fue elegido como la figura del encuentro.



Ya consolidado en el equipo de Anfiel, y siendo titular indiscutido en el once de Kloop, un estudio en noviembre realizado por Transfermarkt, portal especializado en valores y mercado de pases en el fútbol, arrojó que “Lucho” aumentó su valor a 75 millones de euros.



Tras un magnífico 2022, el criollo tuvo el infortunio de lesionarse en una de sus rodillas, ante Arsenal en el Emirates Stadium, pero no parecía ser nada grave, pero cuando volvió a entrenarse a finales de diciembre, recayó en dicha molestia y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se prevé una recuperación de tres meses.



Pese a esto, el guajiro no ha bajado en su valor en el mercado, y sigue rompiendo barreras, pues ahora es el futbolista cafetero más costoso en la historia del país. Este rótulo lo tuvo James Rodríguez por varios años, pues según Transfermarkt, en 2015 su precio rondaba por los 80 millones de euros.