Luis Díaz jugó 20 minutos en el empate del Liverpool ante el Manchester City

El Manchester City y el Liverpool empataron 2-2 en el Ethiad Stadium y los Citizens mantuvieron el liderato, este domingo en la conclusión de la 32ª jornada del campeonato inglés.



Luis Fernando Díaz entró en el minuto 70 al encuentro. A diferencia de los otros encuentro que venía teniendo el colombiano para este partido no tuvo mucha participación.



Los 'Citizens' dominaron la primera parte y se adelantaron en dos ocasiones, primero después de un tiro de Kevin de Bruyne (5) y nuevamente gracias a un gol de Gabriel Jesús (36). Antes, los 'Reds' habían empatado gracias a un gol de Diogo Jota (13).



En la segunda parte, el Liverpool empezó mejor y Sadio Mané puso rápidamente las tablas en el marcador (46).



A partir del gol del senegalés, el City fue recuperando el control pero sin ser tan dominador como en los primeros 45 minutos y dando opciones a los 'Reds'. Un gol anulado por fuera de juego a Raheem Sterling pudo haber dado de nuevo la ventaja a los locales (63).



A pesar de que ambos equipos gozaron de ocasiones para haberse llevado los tres puntos, el partido acabó en un empate que favorece al City, pues mantiene la ventaja de una unidad y depende únicamente de sus resultados para levantar el título.



En los otros partidos del domingo, el West Ham tropezó 2-0 en casa del Brentford, dejando puntos valiosos en su carrera por la Champions, el colista Norwich derrotó 2-0 al Burnley y el Leicester derrotó 2-1 al Crystal Palace.



Los 'Hammers', en sexta posición, gozaban de una oportunidad para continuar presionando al Arsenal (5º) y tomar distancias con el Manchester United (7º), después de que ambos equipos perdieran el sábado.



Sin embargo el Brentford (13º) repitió la sorpresa de la semana pasada, cuando derrotó 4-1 al Chelsea (3º), y con tantos del francés Bryan Mbeumo (48) y del inglés Ivan Toney (64) se impusieron al West Ham.



No menos sorprendente fue la victoria del colista Norwich (20º) contra el Burnley (18º) en una de las últimas oportunidades de ambos equipos para aferrarse al sueño de la salvación. Los 'Canaries' solo suman cinco victorias esta temporada y llevaban sin ganar un partido desde el 21 de enero (3-0 contra el Watford).



Pierre Lees Melou abrió pronto el marcador (9), que no se movería hasta que el finlandés Temmu Pukki anotó en los últimos instantes (86) para garantizar tres puntos esenciales contra un rival directo en la lucha por la permanencia.



En un duelo en la parte media de la clasificación, el Leicester (9º) se impuso 2-1 al Crystal Palace (10º). Los Foxes están atravesando una temporada irregular, y después de haberse quedado dos veces a las puertas del 'Top 4' afrontan este final de temporada sin más objetivos que escalar lo máximo posible en la clasificación.



Sensación contraria la del Crystal Palace de Patrick Vieira, que se encuentra cómodo lejos del descenso y que jugará las semifinales de la FA Cup en una semana contra el Chelsea.



Sin embargo en esta ocasión fueron los locales quienes tuvieron algo que celebrar, después de que Ademola Lookman (39) y Kiernan Dewsbury-Hall (45) lograran una cómoda ventaja en los últimos minutos de la primera parte. Wilfred Zaha anotó (65) pero fue insuficiente para logar puntuar.