Luis Díaz: "Jugando con Liverpool creo que puedo liderar a la selección de mi país"

Luis Díaz está viviendo su mejor momento deportivamente hablando con el Liverpool de Inglaterra.



El delantero guajiro fue la gran figura al marcador gol en el triunfo y posterior clasificación del equipo inglés a la final de la Champions League, luego de superar al Villarreal en la semifinal de vuelta.



Al final del juego, Díaz habló sobre lo que fue su performance y lo determinante que fue su participación, en el segundo tiempo.



“Es mi juego, lo que me caracteriza. Cada partido es una nueva revancha, siempre salir a buscar más. Sé lo que cuesta, tengo que aprovechar cada instante, cada momento, cada minuto que me da el cuerpo técnico, porque para eso estamos, para ayudar al equipo y sentirnos bien”, dijo el guajiro de 25 años.



Sobre su forma de jugar que se acopló rápidamente al Liverpool, indicó: “Grandioso lo que me han acoplado, cada integrante del cuerpo técnico, así como el míster. Mis compañeros han sido importantes para acoplarme. Estoy feliz, debo seguir trabajando de la misma manera, con los pies sobre la tierra y descansar ahora”.



Acerca de lo pesado que ha sido el calendario y lo que resta para terminar la temporada, manifestó: “El descanso va a ser mucho mas importante para lo que se viene. Cuando llegamos a una instancia de esas, eso se borra totalmente y sabemos que es una final. En las finales se olvida el cansancio, se juega, se corre, se lucha por ganarla y eso es lo que vamos a hacer nosotros”.



Finalmente, Luis Díaz habló sobre la Selección Colombia y las responsabilidades al ser uno de los referentes del equipo 'cafetero': “Yo creo que la agarro como todos, la responsabilidad viene siendo de todos los que somos seleccionados. Estando acá hoy en día, jugando en Liverpool, me daría, no sé cómo llamarlo, sentirnos al mando, de que puedo liderar una selección de mi país, con huevos, con las ganas de querer ir. Será un reto nuevo, sé que vamos a conseguirlo y vamos a trabajarlo”.