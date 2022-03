Luis Díaz entró en el segundo tiempo en la victoria del Liverpool por la FA Cup 

Liverpool avanzó a la semifinal de la FA Cup este domingo cuando visitó la casa del Notttingham Forest. Los 'Red Devils' ganaron 0-1 y ahora se enfrentarán con el Manchester City.



El equipo titular que planteó de Jürgen Klopp, no aparecieron los africanos Mohamed Salah y Sadio Mané. Aunque algunos medios esperaban que Luis Díaz fuese titular en el equipo, el entrenador alemán se fue por por Elliot, Jota y Firmino.



'Lucho' empezó como suplente, pero entró en el minuto 64. Diaz no se le vieron destellos de lujo para el equipo, sin embargo, realizó una tarea responsable en la búsqueda de la semifinal. El portugués Diogo Jota fue quien marcó el único tanto del compromiso. Ahora, el colombiano tendrá que poner de manera inmediata en disposición de Reinaldo Rueda para la última jornada de eliminatorias rumbo a Catar.



Liverpool enfrentará en las 'semis' al Manchester City, que venció 4-1 este domingo al Southampton. La otra llave la componen Chelsea y Crystal Palace. Aún no hay horarios confirmados para dichos partidos.