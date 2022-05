Luis Díaz: el guajiro será el quinto jugador colombiano en disputar una final de Champions League

El Liverpool dejó en el camino al Villareal y avanzó a la gran final de la Champions League con un colombiano como protagonista. El delantero Luis Díaz será el quinto futbolista cafetero que hará presencia en el duelo definitivo por el título del certamen a nivel de clubes más prestigioso del mundo.



Iván Ramiro Córdoba (Inter de Milán), James Rodríguez (Real Madrid), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), y Dávinson Sánchez (Tottenham) fueron los otros jugadores nacionales que pudieron luchar por la gloria en la Liga de Campeones de Europa.



Lucho llegó a finales de enero a la plantilla de los 'Reds' y en poco tiempo se convirtió en figura del cuadro inglés. Ahora buscará consagrarse en la competición europea y redondear una gran campaña.



El primer jugador colombiano en estar con su equipo en una final de Champions fue el zaguero Iván Ramiro Córdoba, quien en el año 2010 ganó la Serie A de Italia, la Copa Italia y la Liga de Campeones. En la gran final del certamen europeo, el Inter de Milán derrotó al Bayern Múnich por 2-0. Córdoba no jugó la final, pero estuvo en la campaña del equipo milanés.



Luego fue James Rodríguez, quien conquistó la Champions League con el Real Madrid en el 2016 y 2017. Si bien es cierto que no tuvo la continuidad que se esperaba, fue importante cuando le dieron algunos minutos. No jugó ni un minuto en las finales contra el Atlético Madrid (20169 y Juventus (2017).



Juan Guillermo Cuadrado es el único futbolista colombiano que ha estado en cancha en una final de Champions League. En 2017, en el duelo definitivo entre Juventus y Real Madrid, ingresó en los últimos minutos y recibió la tarjeta roja. Su equipo cayó contra el cuadro español por 3-1.



El último en una final de Liga de Campeones con su escuadra fue Dávinson Sánchez que en la temporada 2019 no jugó un solo minuto. Su equipo, Tottenham, cayó 0-2 con el Liverpool.



Lucho y Liverpool conocerán este miércoles su rival en la gran final del torneo, equipo que saldrá entre Real Madrid y Manchester City, que juegan el partido de vuelta de semifinales. La serie la ganan los ingleses 4-3.



La Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2021-22 será disputada el 28 de mayo en el estadio de Saint-Denis, en Francia.