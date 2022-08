Luis Díaz, con grandes probabilidades de ser el goleador de la Premier League

Este viernes se subió el telón de la Premier League con un total de ocho colombianos inscritos y esperan entrar muy pronto en acción con sus distintos clubes de Inglaterra; algo que pocas veces se ha visto.



Pero quien tendrá toda la atención es Luis Díaz, referente del fútbol colombiano, con gran presente y reconocimientos.



Con tan solo seis meses bajo el mando de Jurgen Klopp, Lucho Díaz ha alcanzado dos títulos de enorme importancia: la FA Cup y la League Cup, así como una final de Champions League.



A este corto, pero interesante recorrido, se suma la salida de Sadio Mané al Bayern Múnich, un indiscutible en el once titular de Klopp, quien ahora le dejó ese puesto libre al guajiro.



Por eso, Betfair, experta en probabilidades para eventos deportivos, lo pone como uno de los favoritos a ser goleador del Liverpool e incluso líder de asistencias del equipo.



Las opciones de que marque 15 goles o más, en la temporada, son de (1.67) 59,9%, y de anotar 25 goles o más es de (40.0) 2,5%, pero a la vez, tiene una opción de (4.33) 23,1% de lograr 10 o más asistencias en el año.



Además de una chance de (26.0) 3,8% de ser goleador de la Premier, lo que lo ubica en el Top 10 de goleadores, por encima de jugadores como Vardy, Diogo Jota, De Bruyne o Bruno Fernándes.

Ranking de goleadores en la Premier League 22/23:1.

E. Haaland: 3.6 - 27,8%

2. M. Salah: 5.5 - 18,2%

3. H. Kane: 6.0 - 16,7%

4. G. Jesús: 12.0 - 8,3%

5. Son-H. Ming: 14.0 - 7,1%



Otro que pone a soñar a los aficionados en Colombia es Luis Sinisterra, quien llega al Leeds United luego de una temporada increíble en el Feyenoord de Países Bajos.



El colombiano tiene una probabilidad de (5.0) 20% de ser el goleador del equipo en el 22/23, además de una opción de (2.0) 50% de anotar 5 goles o más y hasta un (40.0) 2,5% de marcar 10 o más tantos. Así como una opción de (3.25) 30,8% de lograr 10 o más asistencias. Su equipo necesita todo de él, pues tiene una opción de descender de (3.3) 30,3%.



Estos dos jugadores son los llamados a destacar durante la temporada en la Premier League. Sin embargo, Colombia tendrá seis jugadores más en campo de juego, que podrían marcar diferencia y sorprender. Jefferson Lerma, figura en el ascenso del Bournemouth, equipo que ya ha estado en la Premier, pero entra con la primera opción de descender (1.44) 69,4%.



Además, Ian Poveda será compañero de Sinisterra en el Leeds, dueño de su pase, tras su paso por el Championship (B de Inglaterra) con Blackburn Rovers donde casi no figuró.



Otro que quiere consolidarse es Steven Álzate, quien el año pasado tuvo grandes participaciones, aunque no tan frecuentes, con el Brighton and Hove Albion, que tiene opción de (9.5) 10,5% de descender.



Dos jugadores que están en la defensa y son de equipos grandes son Davinson Sánchez, con el Tottenham, y Yerri Mina, con Everton. Ambos buscan estar a tono para sus equipos, pero si llegan ofertas es posible que los clubes los dejen ir.



Por último está Yerson Mosquera, con poca vitrina en Inglaterra, jugó el año pasado para el U23 del Wolverhampton y esta vez podría tener minutos en la Premier League. Así regresan las emociones de una liga llena de estrellas y fútbol del más alto nivel. La emoción está asegurada.

Ranking de equipos favoritos a ganar la Premier League 22/23:

1. Man City: 1.57 - 63,7%

2. Liverpool: 3.20 - 31,3%

3. Chelsea: 14.0 - 7,1%

4. Tottenham: 15.0 - 6,7%

5. Man Utd: 26.0 - 3,8%