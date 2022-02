Los referentes de la Selección Colombia no aparecieron en la derrota ante Argentina 

Por planteamiento del técnico o por la misma actitud de los jugadores, este martes los referentes de la Selección Colombia no aparecieron, cuando más se necesitaban.



En la derrota de Colombia 1-0 contra Argentina en Córdoba por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar, ni Juan Guillermo Cuadrado, ni James Rodríguez, ni Luis Díaz, ni Miguel Borja, ni Falcao García sacaron la casta.



James jugó retrasado y cumpliendo funciones de marca por orden del técnico y nunca se vio en una acción importante.



Cuadrado jugó adelantado, como un atacante más, pero no generó ninguna acción individual ni mucho menos peligro en el arco de Emiliano Martínez.



Borja tuvo una opción de gol que desperdició y Luis Díaz no se destacó tampoco con su velocidad y sus gambetas. Y Falcao entró a ‘apagar el incendio’, pero no fue suficiente para las necesidades de Colombia.