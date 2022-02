Los Díaz, una saga que respira fútbol: La historia de una familia que comparte la misma pasión

En Barrancas, un pequeño municipio de la Guajira, pegado en toda la frontera con Venezuela y a una hora de Riohacha, comenzó el sueño futbolístico de los Díaz: Luis, Roger y Jesús.



“Su población es mestiza e indígena, allí hay gran parte de indígenas wayú; tiene buenos servicios públicos y todo depende de las minas del Cerrejón que le ha traído mucho progreso; Barrancas es de gente alegre, despierta y acogedora”, dice el periodista guajiro Jesús Eduardo Ariño, describiendo esta población de cerca de 39 mil habitantes, que está en boca de todos.



Y allá también juegan fútbol. Lo hacen en la anteriormente pelada cancha del barrio El Cuéllar que hoy, gracias a la fama de Luis Díaz, le ha caído maquillaje y mantenimiento después de muchos años.



“Esa era una cancha pelada a la que no se le hacía nada; pero ahora que surgió Lucho la han puesto bonita, por lo menos tiene grama, pero sigue siendo una cancha de pueblo. Ahí fue donde el papá de Lucho comenzó con el tema de su escuela de fútbol hace años”, señala Julio Payares, otro periodista oriundo de Barrancas.



En esa cancha comenzó a jugar Luis Díaz de la mano de su padre, quien tocó muchas puertas en su región para hacer realidad su sueño de formar figuras del fútbol.



Y detrás de Luis venían sus hermanos Roger y Jesús, quienes también se abren paso en este deporte.



“Yo comencé con un baloncito y entrenaba 14 niños mayores que Luis, pero él comenzó a decirme que lo llevara a los entrenamientos y eso hice, hasta que lo dejé en la escuela. Luis se fue abriendo camino, a los 15 años jugó en la Selección Guajira y después estuvo en la selección indígena que jugó la Copa América de Chile. Sus pasos los siguen los hermanos menores que ya están en diferentes equipos”, dijo el padre del hoy jugador del Liverpool, quien también lleva su mismo nombre.



Sobre Roger, que está en una Academia de Portugal, y Jesús, que juega en el Barranquilla FC, don Luis asegura que van bien, con la convicción de superarse como su hijo mayor.



“A ellos les tocó más fácil porque cuando estaban en la escuela las cosas habían mejorado bastante, ya podía conseguir balones o implementos para los entrenamientos; pero el apoyo en la Guajira sigue siendo difícil para la práctica de cualquier deporte”, señaló.



Arturo Reyes, quien fue técnico del Barranquilla, tiene presente cómo llegó Luis Díaz al equipo filial del Junior.



“Luis siempre ha sido un muchacho tranquilo, muy comprometido con el trabajo. Era muy delgado y por eso tuvimos que hacer de todo para mejorarlo. Lo que hace hoy en Europa lo hacía acá en el Barranquilla, lo único que veo es que ha mejorado en la definición y eso seguramente lo trabajó bastante en el Porto”, dice el extécnico del Junior.



En cuanto a Jesús, Reyes considera que “es un muchacho que tiene buenas condiciones, pero debe jugar más de 20 partidos en la B, tener muchos minutos para consolidarse como futbolista”.



Un ejemplo a seguir

Jesús y Roger saben que tienen como espejo a su hermano mayor, quien vino desde muy abajo para convertirse en uno de los fichajes más sonados en Europa esta temporada.



“No creo que sea bueno compararlos porque cada uno hace su trabajo en la cancha. Lo que sí puedo decir es que tanto Jesús como Roger tienen a Luis como ejemplo a seguir, aunque ellos se labrarán su destino con su propio esfuerzo”, dice el padre de la dinastía.



Jesús, quien ya ha estado en procesos de Selección Colombia Sub 15, tiene claro cuál es el camino.



"Desde que empecé me di cuenta de que también podía jugar. Mi papá tiene una escuelita y gracias a Dios he podido cumplir esa meta, ahora estoy en segunda división con el Barranquilla y tengo que seguir dándole", dijo el delantero de 17 años, de perfil zurdo y que debutó el año pasado en un partido de la Primera B ante el Fortaleza.



Jesús sabe que en este proceso de crecimiento, los consejos de su hermano mayor que triunfa en Europa, son importantes.



“Siempre estoy en contacto con Luis; él me dice que sea humilde, que escuche siempre a las personas así como yo lo escucho a él”, asegura.



Roger, entre tanto, no es delantero como sus hermanos. Juega de lateral y después de un corto paso por las inferiores del Atlético Junior, se fue desde el año pasado a Portugal para una prueba con el Sanjoanense de la tercera división. Desde entonces permanece en el balompié luso, trabajando para descollar como lo hizo Luis en el Porto.



La atención por estos días se la lleva el mayor de la saga, que juega en uno de los equipos más grandes de Europa, el Liverpool, al lado de estrellas como el senegalés Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah o el neerlandés Virgil van Dijk, entre otros.



Roger y Jesús, entre tanto, queman sus etapas en diferentes clubes, a la espera de llegar también a la cima del fútbol para darle de paso más brillo al pequeño municipio guajiro donde comenzaron su aventura.